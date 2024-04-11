https://ria.ru/20240411/tobol-1939241544.html

Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос за ночь на восемь сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос за ночь на восемь сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос за ночь на восемь сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 383 сантиметров, прибавив восемь сантиметров за ночь, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T06:36

2024-04-11T06:36

2024-04-11T06:53

курган

тобол (река)

прорыв дамбы в орске

вадим шумков

курганская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 383 сантиметров, прибавив восемь сантиметров за ночь, сообщает пресс-служба областного правительства. "Уровень воды в Кургане на 8.00 (6.00 мск) составляет 383 сантиметров, плюс восемь сантиметров за ночь", - говорится в сообщении. Ранее власти информировали, что уровень реки Тобол в Кургане за сутки вырос на 24 сантиметра и к вечеру среды составлял 375 сантиметров.Как подчеркнул губернатор региона Вадим Шумков, "вода последовательно движется по течению на Курган". По последним данным правительства, уровень воды в курганском селе Звериноголовском, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составляет 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.

https://ria.ru/20240411/zverinogolovskoe-1939240679.html

https://ria.ru/20240410/orsk-1939115087.html

курган

тобол (река)

курганская область

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курган, тобол (река), прорыв дамбы в орске, вадим шумков, курганская область, происшествия