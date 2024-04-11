На Западе сделали шокирующее заявление после уничтожения Трипольской ТЭС
Меркурис: уничтожение Трипольской ТЭС указывает на крах воздушной защиты Украины
© Кадр видео из соцсетейПожар на Трипольской ТЭС под Киевом
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом . Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Уничтожение Трипольской теплоэлектростанции указывает на крах воздушной обороны Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
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"Мы видим последствия краха воздушной обороны, мы видим, как русские могут уничтожать гигантские теплоэлектростанции вблизи Киева, а также то, что системы ПВО даже в самом городе, судя по всему, больше не функционируют", — указал он.
Меркурис отметил, что до уничтожения ТЭС российские силы в последние месяцы систематически ликвидировали различные системы ПВО украинских военных.
Сегодня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Кроме того, региональные власти заявили о поражении объекта критической инфраструктуры.
Воздушная тревога звучала на всей территории Украины с 4:42 мск. Сигнал тревоги отменили ближе к 7:00 мск. По информации украинского издания "Бабель", были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех регионах и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.
Компания "Центрэнерго" сообщила, что в Киевской области российские военные полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.
В Минобороны назвали массированный удар по объектам энергетики Украины ответом на попытки киевского режима нанести ущерб предприятиям нефтегазовой отрасли и энергетики России.