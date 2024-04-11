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На Западе сделали шокирующее заявление после уничтожения Трипольской ТЭС - РИА Новости, 11.04.2024
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20:26 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/tes-1939452262.html
На Западе сделали шокирующее заявление после уничтожения Трипольской ТЭС
На Западе сделали шокирующее заявление после уничтожения Трипольской ТЭС - РИА Новости, 11.04.2024
На Западе сделали шокирующее заявление после уничтожения Трипольской ТЭС
Уничтожение Трипольской теплоэлектростанции указывает на крах воздушной обороны Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:26
2024-04-11T20:26
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Уничтожение Трипольской теплоэлектростанции указывает на крах воздушной обороны Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Мы видим последствия краха воздушной обороны, мы видим, как русские могут уничтожать гигантские теплоэлектростанции вблизи Киева, а также то, что системы ПВО даже в самом городе, судя по всему, больше не функционируют", — указал он.Меркурис отметил, что до уничтожения ТЭС российские силы в последние месяцы систематически ликвидировали различные системы ПВО украинских военных.Сегодня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Кроме того, региональные власти заявили о поражении объекта критической инфраструктуры.Воздушная тревога звучала на всей территории Украины с 4:42 мск. Сигнал тревоги отменили ближе к 7:00 мск. По информации украинского издания "Бабель", были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех регионах и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.Компания "Центрэнерго" сообщила, что в Киевской области российские военные полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.В Минобороны назвали массированный удар по объектам энергетики Украины ответом на попытки киевского режима нанести ущерб предприятиям нефтегазовой отрасли и энергетики России.
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в мире, украина, киев, киевская область, укрэнерго, центрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Киевская область, Укрэнерго, Центрэнерго, Вооруженные силы Украины
На Западе сделали шокирующее заявление после уничтожения Трипольской ТЭС

Меркурис: уничтожение Трипольской ТЭС указывает на крах воздушной защиты Украины

© Кадр видео из соцсетейПожар на Трипольской ТЭС под Киевом
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Уничтожение Трипольской теплоэлектростанции указывает на крах воздушной обороны Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«
"Мы видим последствия краха воздушной обороны, мы видим, как русские могут уничтожать гигантские теплоэлектростанции вблизи Киева, а также то, что системы ПВО даже в самом городе, судя по всему, больше не функционируют", — указал он.
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Меркурис отметил, что до уничтожения ТЭС российские силы в последние месяцы систематически ликвидировали различные системы ПВО украинских военных.
Сегодня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Кроме того, региональные власти заявили о поражении объекта критической инфраструктуры.
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Компания "Центрэнерго" сообщила, что в Киевской области российские военные полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.
В Минобороны назвали массированный удар по объектам энергетики Украины ответом на попытки киевского режима нанести ущерб предприятиям нефтегазовой отрасли и энергетики России.
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