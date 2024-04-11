https://ria.ru/20240411/tes-1939390462.html

Украинская компания заявила о потере всех мощностей из-за уничтожения ТЭС

Украинская компания заявила о потере всех мощностей из-за уничтожения ТЭС - РИА Новости, 11.04.2024

Украинская компания заявила о потере всех мощностей из-за уничтожения ТЭС

Украинская компания "Центрэнерго" назвала четверг "черным днем" в своей истории, поскольку с уничтожением Трипольской ТЭС под Киевом она потеряла все свои... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:54

2024-04-11T15:54

2024-04-11T16:12

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центрэнерго

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинская компания "Центрэнерго" назвала четверг "черным днем" в своей истории, поскольку с уничтожением Трипольской ТЭС под Киевом она потеряла все свои вырабатывающие мощности. Как сообщил ранее в четверг премьер Украины Денис Шмыгаль, по украинской энергетической инфраструктуре был нанесен комбинированный удар. Позже "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС. "Черный день в истории "Центрэнерго". В результате сегодняшней массированной атаки уничтожена вся наша генерация... Полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области", - приводит агентство УНИАН выдержку из сообщения энергокомпании. В компании напомнили, что 22 марта была уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а начиная с июля 2022 года Углегорская ТЭС, расположенная на территории ДНР, вышла из-под контроля Киева. Таким образом, "Центрэнерго" потеряло 100% мощностей по выработке энергии. В компании отметили, что в результате попаданий по Трипольской ТЭС произошел масштабный пожар в турбинном цехе. По словам председателя наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрея Готы, повреждения на столько масштабны, что "деньгами не оценить". По информации украинского издания "Бабель", в четверг во время воздушной тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240330/tes-1936766311.html

https://ria.ru/20240402/dtek-1937457084.html

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в мире, жкх, киев, украина, харьковская область, денис шмыгаль, центрэнерго, змиевская тэс, укрэнерго