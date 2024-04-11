https://ria.ru/20240411/tes-1939301239.html
На Украине заявили о полном уничтожении Трипольской ТЭС
На Украине заявили о полном уничтожении Трипольской ТЭС - РИА Новости, 11.04.2024
На Украине заявили о полном уничтожении Трипольской ТЭС
В Киевской области российские военные полностью уничтожили Трипольскую ТЭС, сообщила компания "Центрэнерго", выдержку из ее заявления приводит украинский... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:05
2024-04-11T12:05
2024-04-11T15:38
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Киевской области российские военные полностью уничтожили Трипольскую ТЭС, сообщила компания "Центрэнерго", выдержку из ее заявления приводит украинский телеканал "Общественное"."В результате утренней атаки России полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области", — указано в материале.На предприятии произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас экстренные службы продолжают работы по локализации огня. Утверждается, что работники ТЭС не пострадали.Власти города Украинка, где расположена станция, призвали жителей плотно закрыть окна, сделать запасы воды и зарядить мобильные устройства.Сегодня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Кроме того, региональные власти заявили о поражении объекта критической инфраструктуры.Воздушная тревога звучала на всей территории Украины с 4:42 мск. Сигнал тревоги отменили ближе к 7:00 мск. По информации украинского издания "Бабель", были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех регионах и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939301814.html
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в мире, украина, киевская область, центрэнерго
В мире, Украина, Киевская область, Центрэнерго
На Украине заявили о полном уничтожении Трипольской ТЭС
"Центрэнерго" сообщило о разрушении Трипольской ТЭС в Киевской области
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Киевской области российские военные полностью уничтожили Трипольскую ТЭС, сообщила компания "Центрэнерго", выдержку из ее заявления приводит украинский телеканал "Общественное".
«
"В результате утренней атаки России полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области", — указано в материале.
На предприятии произошел масштабный пожар в турбинном цехе.
Сейчас экстренные службы продолжают работы по локализации огня. Утверждается, что работники ТЭС не пострадали.
Власти города Украинка, где расположена станция, призвали жителей плотно закрыть окна, сделать запасы воды и зарядить мобильные устройства.
Сегодня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Кроме того, региональные власти заявили о поражении объекта критической инфраструктуры.
Воздушная тревога звучала на всей территории Украины с 4:42 мск. Сигнал тревоги отменили ближе к 7:00 мск. По информации украинского издания "Бабель", были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех регионах и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.