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ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве
ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве - РИА Новости, 11.04.2024
ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве
ФСБ России пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего теракт в культовом еврейском учреждении Москвы, сообщает центр... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:28
2024-04-11T21:28
2024-04-11T23:04
средняя азия
москва
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ФСБ России пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего теракт в культовом еврейском учреждении Москвы, сообщает центр общественных связей спецслужбы."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан", - говорится в сообщении."В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что иностранец, 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации", - добавляет ЦОС ФСБ.
https://ria.ru/20240411/krokus-1939384594.html
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средняя азия, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Средняя Азия, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве
ФСБ пресекла попытку теракта в культовом еврейском учреждении в Москве