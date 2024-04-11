https://ria.ru/20240411/terakt-1939461808.html

ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве

ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве - РИА Новости, 11.04.2024

ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве

ФСБ России пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего теракт в культовом еврейском учреждении Москвы, сообщает центр... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:28

2024-04-11T21:28

2024-04-11T23:04

средняя азия

москва

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ФСБ России пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего теракт в культовом еврейском учреждении Москвы, сообщает центр общественных связей спецслужбы."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан", - говорится в сообщении."В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что иностранец, 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации", - добавляет ЦОС ФСБ.

https://ria.ru/20240411/krokus-1939384594.html

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средняя азия, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)