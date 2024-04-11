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ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве - РИА Новости, 11.04.2024
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21:28 11.04.2024 (обновлено: 23:04 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/terakt-1939461808.html
ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве
ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве - РИА Новости, 11.04.2024
ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве
ФСБ России пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего теракт в культовом еврейском учреждении Москвы, сообщает центр... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:28
2024-04-11T23:04
средняя азия
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ФСБ России пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего теракт в культовом еврейском учреждении Москвы, сообщает центр общественных связей спецслужбы."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан", - говорится в сообщении."В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что иностранец, 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации", - добавляет ЦОС ФСБ.
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средняя азия, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Средняя Азия, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве

ФСБ пресекла попытку теракта в культовом еврейском учреждении в Москве

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ФСБ России пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего теракт в культовом еврейском учреждении Москвы, сообщает центр общественных связей спецслужбы.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан", - говорится в сообщении.
«
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что иностранец, 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации", - добавляет ЦОС ФСБ.
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