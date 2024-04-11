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Россиянам рассказали, какие таблетки категорически нельзя разжевывать - РИА Новости, 11.04.2024
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02:04 11.04.2024 (обновлено: 06:22 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/tabletki-1939230579.html
Россиянам рассказали, какие таблетки категорически нельзя разжевывать
Россиянам рассказали, какие таблетки категорически нельзя разжевывать - РИА Новости, 11.04.2024
Россиянам рассказали, какие таблетки категорически нельзя разжевывать
Таблетки без оболочки, на которых есть бороздка, делящая ее пополам, можно разжевывать или делить, а вот капсулы, таблетки в оболочке или препараты длительного... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T02:04
2024-04-11T06:22
общество
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Таблетки без оболочки, на которых есть бороздка, делящая ее пополам, можно разжевывать или делить, а вот капсулы, таблетки в оболочке или препараты длительного действия — нет, иначе препарат может потерять свою эффективность или нанести вред организму из-за передозировки, заявила РИА Новости младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Ким."Таблетки с модифицированным высвобождением действующего вещества нельзя разжевывать или измельчать, если только производитель не указал это отдельным пунктом в инструкции, например для наступления более быстрого эффекта в определенных ситуациях. В инструкции к таким препаратам обычно есть указание о модифицированном высвобождении: например "длительное действие", "пролонгированное действие", "двухфазное высвобождение" и так далее", — сказала Ким.Она пояснила, что благодаря специальной технологии производства препараты с пролонгированным действием "выделяют" необходимую дозу препарата на протяжении определенного периода или через определенный срок. При разрушении структуры такой таблетки вся доза поступит в организм немедленно, что может привести к передозировке, уточнила специалист.Кроме того, нельзя разжевывать или разделять капсулы с жидким или порошкообразным содержимым внутри, так как желатиновая капсула – это не элемент упаковки, а оболочка, позволяющая лекарственному веществу подействовать в нужном отделе желудочно-кишечного тракта, подчеркнула Ким.По ее словам, таблетки с оболочкой также необходимо глотать, не дробя и не разжевывая, иначе она может потерять свою эффективность. Оболочка предназначена еще и для того, чтобы скрыть неприятный вкус и запах компонентов таблетки, добавила врач.Таблетки без оболочки при необходимости можно разжевывать, делить на части, растолочь или растворить в небольшом количестве воды, отметила Ким."Если на таблетке есть риска (бороздка, делящая таблетку пополам), деление и дробление таблетки возможно. Однако, если таблетка неровно разломилась, есть риск, что пациент получит либо слишком высокую, либо слишком низкую дозу лекарства. Если риска отсутствует, то ломать таблетки не стоит", — рассказала специалист.Если человеку сложно глотать таблетку и даже большое количество воды не помогает, то стоит обсудить с врачом возможность замены лекарственной формы или самого препарата, резюмировала Ким.
https://ria.ru/20240405/beremennost-1937937831.html
https://ria.ru/20240409/yododefitsit-1938961318.html
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общество, россия
Общество, Россия
Россиянам рассказали, какие таблетки категорически нельзя разжевывать

Эксперт Ким: разжевывая таблетки некоторых типов, можно нанести вред организму

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лекарство в капсулах. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Таблетки без оболочки, на которых есть бороздка, делящая ее пополам, можно разжевывать или делить, а вот капсулы, таблетки в оболочке или препараты длительного действия — нет, иначе препарат может потерять свою эффективность или нанести вред организму из-за передозировки, заявила РИА Новости младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Ким.
"Таблетки с модифицированным высвобождением действующего вещества нельзя разжевывать или измельчать, если только производитель не указал это отдельным пунктом в инструкции, например для наступления более быстрого эффекта в определенных ситуациях. В инструкции к таким препаратам обычно есть указание о модифицированном высвобождении: например "длительное действие", "пролонгированное действие", "двухфазное высвобождение" и так далее", — сказала Ким.
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Она пояснила, что благодаря специальной технологии производства препараты с пролонгированным действием "выделяют" необходимую дозу препарата на протяжении определенного периода или через определенный срок. При разрушении структуры такой таблетки вся доза поступит в организм немедленно, что может привести к передозировке, уточнила специалист.
Кроме того, нельзя разжевывать или разделять капсулы с жидким или порошкообразным содержимым внутри, так как желатиновая капсула – это не элемент упаковки, а оболочка, позволяющая лекарственному веществу подействовать в нужном отделе желудочно-кишечного тракта, подчеркнула Ким.
По ее словам, таблетки с оболочкой также необходимо глотать, не дробя и не разжевывая, иначе она может потерять свою эффективность. Оболочка предназначена еще и для того, чтобы скрыть неприятный вкус и запах компонентов таблетки, добавила врач.
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Таблетки без оболочки при необходимости можно разжевывать, делить на части, растолочь или растворить в небольшом количестве воды, отметила Ким.
"Если на таблетке есть риска (бороздка, делящая таблетку пополам), деление и дробление таблетки возможно. Однако, если таблетка неровно разломилась, есть риск, что пациент получит либо слишком высокую, либо слишком низкую дозу лекарства. Если риска отсутствует, то ломать таблетки не стоит", — рассказала специалист.
Если человеку сложно глотать таблетку и даже большое количество воды не помогает, то стоит обсудить с врачом возможность замены лекарственной формы или самого препарата, резюмировала Ким.
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