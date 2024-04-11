https://ria.ru/20240411/tabletki-1939230579.html

Россиянам рассказали, какие таблетки категорически нельзя разжевывать

Россиянам рассказали, какие таблетки категорически нельзя разжевывать - РИА Новости, 11.04.2024

Россиянам рассказали, какие таблетки категорически нельзя разжевывать

Таблетки без оболочки, на которых есть бороздка, делящая ее пополам, можно разжевывать или делить, а вот капсулы, таблетки в оболочке или препараты длительного... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T02:04

2024-04-11T02:04

2024-04-11T06:22

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Таблетки без оболочки, на которых есть бороздка, делящая ее пополам, можно разжевывать или делить, а вот капсулы, таблетки в оболочке или препараты длительного действия — нет, иначе препарат может потерять свою эффективность или нанести вред организму из-за передозировки, заявила РИА Новости младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Ким."Таблетки с модифицированным высвобождением действующего вещества нельзя разжевывать или измельчать, если только производитель не указал это отдельным пунктом в инструкции, например для наступления более быстрого эффекта в определенных ситуациях. В инструкции к таким препаратам обычно есть указание о модифицированном высвобождении: например "длительное действие", "пролонгированное действие", "двухфазное высвобождение" и так далее", — сказала Ким.Она пояснила, что благодаря специальной технологии производства препараты с пролонгированным действием "выделяют" необходимую дозу препарата на протяжении определенного периода или через определенный срок. При разрушении структуры такой таблетки вся доза поступит в организм немедленно, что может привести к передозировке, уточнила специалист.Кроме того, нельзя разжевывать или разделять капсулы с жидким или порошкообразным содержимым внутри, так как желатиновая капсула – это не элемент упаковки, а оболочка, позволяющая лекарственному веществу подействовать в нужном отделе желудочно-кишечного тракта, подчеркнула Ким.По ее словам, таблетки с оболочкой также необходимо глотать, не дробя и не разжевывая, иначе она может потерять свою эффективность. Оболочка предназначена еще и для того, чтобы скрыть неприятный вкус и запах компонентов таблетки, добавила врач.Таблетки без оболочки при необходимости можно разжевывать, делить на части, растолочь или растворить в небольшом количестве воды, отметила Ким."Если на таблетке есть риска (бороздка, делящая таблетку пополам), деление и дробление таблетки возможно. Однако, если таблетка неровно разломилась, есть риск, что пациент получит либо слишком высокую, либо слишком низкую дозу лекарства. Если риска отсутствует, то ломать таблетки не стоит", — рассказала специалист.Если человеку сложно глотать таблетку и даже большое количество воды не помогает, то стоит обсудить с врачом возможность замены лекарственной формы или самого препарата, резюмировала Ким.

https://ria.ru/20240405/beremennost-1937937831.html

https://ria.ru/20240409/yododefitsit-1938961318.html

https://ria.ru/20240205/preparaty-1925403614.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия