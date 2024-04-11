МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира
МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира в разных областях науки
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) вошел в топ-100 лучших университетов мира в разных областях науки, следует из рейтинга британской аналитической компании Quacquarelli Symonds.
В сфере естественных наук московский вуз занял 33-е место с общим баллом 81,9. Помимо МГУ в общем рейтинге оказались еще 14 российских образовательных учреждений из разных городов, в том числе Московский физико-технический институт (105-е место), Санкт-Петербургский государственный университет(153), Новосибирский государственный университет (154) и другие.
По направлению "инженерное дело и технологии" МГУ оказался на 58-й строчке, такую же позицию он занял и в рейтинге лучших вузов в области гуманитарных наук и искусства. В общей сложности в каждой из этих категорий числятся более десяти университетов из России.
В сфере наук о жизни и медицины столичный вуз оказался на 273-й сточке. В этот рейтинг также попали Сеченовский университет (285), а также Российский университет дружбы народов и Санкт-Петербургский государственный университет, которые заняли места в промежутке от 501 до 550.
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