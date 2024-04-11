Рейтинг@Mail.ru
МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 11.04.2024 (обновлено: 17:32 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/symonds-1939414108.html
МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира
МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира - РИА Новости, 11.04.2024
МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) вошел в топ-100 лучших университетов мира в разных областях науки, следует из рейтинга... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:25
2024-04-11T17:32
общество
россия
санкт-петербургский государственный университет
quacquarelli symonds
московский физико-технический институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815222723_0:62:3073:1792_1920x0_80_0_0_75105ada6a420123778a0f0088455a3d.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) вошел в топ-100 лучших университетов мира в разных областях науки, следует из рейтинга британской аналитической компании Quacquarelli Symonds.В сфере естественных наук московский вуз занял 33-е место с общим баллом 81,9. Помимо МГУ в общем рейтинге оказались еще 14 российских образовательных учреждений из разных городов, в том числе Московский физико-технический институт (105-е место), Санкт-Петербургский государственный университет(153), Новосибирский государственный университет (154) и другие.По направлению "инженерное дело и технологии" МГУ оказался на 58-й строчке, такую же позицию он занял и в рейтинге лучших вузов в области гуманитарных наук и искусства. В общей сложности в каждой из этих категорий числятся более десяти университетов из России.В сфере наук о жизни и медицины столичный вуз оказался на 273-й сточке. В этот рейтинг также попали Сеченовский университет (285), а также Российский университет дружбы народов и Санкт-Петербургский государственный университет, которые заняли места в промежутке от 501 до 550.
https://ria.ru/20231027/vuzy-1905552525.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815222723_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_71c25a1dec984b09b7f02c687fc95d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, санкт-петербургский государственный университет, quacquarelli symonds, московский физико-технический институт
Общество, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, Quacquarelli Symonds, Московский физико-технический институт
МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира

МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира в разных областях науки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) вошел в топ-100 лучших университетов мира в разных областях науки, следует из рейтинга британской аналитической компании Quacquarelli Symonds.
В сфере естественных наук московский вуз занял 33-е место с общим баллом 81,9. Помимо МГУ в общем рейтинге оказались еще 14 российских образовательных учреждений из разных городов, в том числе Московский физико-технический институт (105-е место), Санкт-Петербургский государственный университет(153), Новосибирский государственный университет (154) и другие.
По направлению "инженерное дело и технологии" МГУ оказался на 58-й строчке, такую же позицию он занял и в рейтинге лучших вузов в области гуманитарных наук и искусства. В общей сложности в каждой из этих категорий числятся более десяти университетов из России.
В сфере наук о жизни и медицины столичный вуз оказался на 273-й сточке. В этот рейтинг также попали Сеченовский университет (285), а также Российский университет дружбы народов и Санкт-Петербургский государственный университет, которые заняли места в промежутке от 501 до 550.
Вручение дипломов - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Названы лучшие российские вузы в шанхайском предметном рейтинге
27 октября 2023, 09:28
 
ОбществоРоссияСанкт-Петербургский государственный университетQuacquarelli SymondsМосковский физико-технический институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала