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Угрозы Зеленского доказывают обоснованность начала СВО, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/svo-1939344050.html
Угрозы Зеленского доказывают обоснованность начала СВО, заявил Песков
Угрозы Зеленского доказывают обоснованность начала СВО, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2024
Угрозы Зеленского доказывают обоснованность начала СВО, заявил Песков
Новые угрозы Владимира Зеленского лишний раз показывают суть киевского режима и доказывают правильность принятого решения о начале СВО, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:40
2024-04-11T13:40
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Новые угрозы Владимира Зеленского лишний раз показывают суть киевского режима и доказывают правильность принятого решения о начале СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста. "Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность. Тем самым доказывает для нас абсолютную правильность принятых президентом решений о начале специальной военной операции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контрнаступлении Украины и ее планах разрушения Крымского моста. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240411/krym-1939328538.html
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космос - риа наука, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Угрозы Зеленского доказывают обоснованность начала СВО, заявил Песков

Песков: угрозы Зеленского лишний раз доказывают правильность решения о СВО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Новые угрозы Владимира Зеленского лишний раз показывают суть киевского режима и доказывают правильность принятого решения о начале СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста.
Монумент Солдат и Матрос на мысе Хрустальном в Севастополе, - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Депутат Госдумы призвал США не зариться на Крым
12:59
«
"Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность. Тем самым доказывает для нас абсолютную правильность принятых президентом решений о начале специальной военной операции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контрнаступлении Украины и ее планах разрушения Крымского моста.
Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Запад готовит украинский спецназ для проведения диверсий, заявили в ФСБ
13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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