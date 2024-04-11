https://ria.ru/20240411/svo-1939344050.html
Угрозы Зеленского доказывают обоснованность начала СВО, заявил Песков
Угрозы Зеленского доказывают обоснованность начала СВО, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2024
Угрозы Зеленского доказывают обоснованность начала СВО, заявил Песков
Новые угрозы Владимира Зеленского лишний раз показывают суть киевского режима и доказывают правильность принятого решения о начале СВО, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:40
2024-04-11T13:40
2024-04-11T13:40
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Новые угрозы Владимира Зеленского лишний раз показывают суть киевского режима и доказывают правильность принятого решения о начале СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста. "Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность. Тем самым доказывает для нас абсолютную правильность принятых президентом решений о начале специальной военной операции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контрнаступлении Украины и ее планах разрушения Крымского моста. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240411/krym-1939328538.html
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Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Угрозы Зеленского доказывают обоснованность начала СВО, заявил Песков
Песков: угрозы Зеленского лишний раз доказывают правильность решения о СВО