https://ria.ru/20240411/sud-1939329591.html

В Ростове-на-Дону будут судить родителей за зверское убийство ребенка

В Ростове-на-Дону будут судить родителей за зверское убийство ребенка - РИА Новости, 11.04.2024

В Ростове-на-Дону будут судить родителей за зверское убийство ребенка

Следователи Ростова-на-Дону направили в суд дело в отношении супружеской пары, обвиняемой в жестоком убийстве своей 8-месячной дочери, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:02

2024-04-11T13:02

2024-04-11T13:02

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жилье

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александр бастрыкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апр - РИА Новости. Следователи Ростова-на-Дону направили в суд дело в отношении супружеской пары, обвиняемой в жестоком убийстве своей 8-месячной дочери, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины и его 24-летней супруги. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное группой лиц). Дело… направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, в апреле 2023 года супруги, находясь по месту жительства в квартире, расположенной по улице Платона Кляты в Ростове-на-Дону, "действуя по предварительному сговору", убили свою 8-месячную дочь. Затем, как сообщал источник РИА Новости, близкий к правоохранительным органам, супруги расчленили тело девочки в мясорубке, разложили его по полиэтиленовым пакетам и спрятали в морозильной камере. Мать сообщила в полицию, что якобы к ним в квартиру проникли некие злоумышленники, усыпили их газом, а когда супруги проснулись, то обнаружили, что дочь похищена. По словам собеседника агентства, полиция в эту версию не поверила. В квартире подозреваемых оперативники изъяли ножи, электромясорубку, пластиковый контейнер с костными останками и 13 полиэтиленовых пакетов, в которых также были останки ребенка. Фигуранты были задержаны, в квартире были "обнаружены останки тела ребенка и иные доказательства, свидетельствующие об их причастности к особо тяжкому преступлению", говорится в релизе СУСК. Супругов поместили в СИЗО. Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела.

https://ria.ru/20231008/poboi-1901339822.html

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происшествия, жилье, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)