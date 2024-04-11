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В Ростове-на-Дону будут судить родителей за зверское убийство ребенка - РИА Новости, 11.04.2024
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13:02 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/sud-1939329591.html
В Ростове-на-Дону будут судить родителей за зверское убийство ребенка
В Ростове-на-Дону будут судить родителей за зверское убийство ребенка - РИА Новости, 11.04.2024
В Ростове-на-Дону будут судить родителей за зверское убийство ребенка
Следователи Ростова-на-Дону направили в суд дело в отношении супружеской пары, обвиняемой в жестоком убийстве своей 8-месячной дочери, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:02
2024-04-11T13:02
происшествия
жилье
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апр - РИА Новости. Следователи Ростова-на-Дону направили в суд дело в отношении супружеской пары, обвиняемой в жестоком убийстве своей 8-месячной дочери, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины и его 24-летней супруги. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное группой лиц). Дело… направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, в апреле 2023 года супруги, находясь по месту жительства в квартире, расположенной по улице Платона Кляты в Ростове-на-Дону, "действуя по предварительному сговору", убили свою 8-месячную дочь. Затем, как сообщал источник РИА Новости, близкий к правоохранительным органам, супруги расчленили тело девочки в мясорубке, разложили его по полиэтиленовым пакетам и спрятали в морозильной камере. Мать сообщила в полицию, что якобы к ним в квартиру проникли некие злоумышленники, усыпили их газом, а когда супруги проснулись, то обнаружили, что дочь похищена. По словам собеседника агентства, полиция в эту версию не поверила. В квартире подозреваемых оперативники изъяли ножи, электромясорубку, пластиковый контейнер с костными останками и 13 полиэтиленовых пакетов, в которых также были останки ребенка. Фигуранты были задержаны, в квартире были "обнаружены останки тела ребенка и иные доказательства, свидетельствующие об их причастности к особо тяжкому преступлению", говорится в релизе СУСК. Супругов поместили в СИЗО. Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела.
https://ria.ru/20231008/poboi-1901339822.html
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происшествия, жилье, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Ростове-на-Дону будут судить родителей за зверское убийство ребенка

В Ростове-на-Дону будут судить родителей за зверское убийство 8-месячной дочери

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апр - РИА Новости. Следователи Ростова-на-Дону направили в суд дело в отношении супружеской пары, обвиняемой в жестоком убийстве своей 8-месячной дочери, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины и его 24-летней супруги. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное группой лиц). Дело… направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в апреле 2023 года супруги, находясь по месту жительства в квартире, расположенной по улице Платона Кляты в Ростове-на-Дону, "действуя по предварительному сговору", убили свою 8-месячную дочь.
Затем, как сообщал источник РИА Новости, близкий к правоохранительным органам, супруги расчленили тело девочки в мясорубке, разложили его по полиэтиленовым пакетам и спрятали в морозильной камере. Мать сообщила в полицию, что якобы к ним в квартиру проникли некие злоумышленники, усыпили их газом, а когда супруги проснулись, то обнаружили, что дочь похищена. По словам собеседника агентства, полиция в эту версию не поверила. В квартире подозреваемых оперативники изъяли ножи, электромясорубку, пластиковый контейнер с костными останками и 13 полиэтиленовых пакетов, в которых также были останки ребенка.
Фигуранты были задержаны, в квартире были "обнаружены останки тела ребенка и иные доказательства, свидетельствующие об их причастности к особо тяжкому преступлению", говорится в релизе СУСК. Супругов поместили в СИЗО.
Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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