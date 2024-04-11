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При стрельбе в Вашингтоне погиб человек - РИА Новости, 11.04.2024
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08:48 11.04.2024 (обновлено: 12:47 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/strelba-1939251220.html
При стрельбе в Вашингтоне погиб человек
При стрельбе в Вашингтоне погиб человек - РИА Новости, 11.04.2024
При стрельбе в Вашингтоне погиб человек
Один человек погиб, еще пятеро, включая двоих детей, пострадали в результате стрельбы в американской столице, сообщила шеф местной полиции Памела Смит. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:48
2024-04-11T12:47
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро, включая двоих детей, пострадали в результате стрельбы в американской столице, сообщила шеф местной полиции Памела Смит. Согласно информации правоохранителей, стрельба произошла на северо-востоке города, вдали от госучреждений. "Двое мужчин, одна женщина и девятилетний ребенок были доставлены... в местные больницы", - сказала Смит в ходе пресс-конференции, отметив, что пострадал еще и 12-летний ребенок. Кроме того, один человек погиб, добавила шеф полиции Вашингтона. У всех пострадавших выявлены травмы, не представляющие угрозу здоровью, уточнила она. Как сообщается на странице полицейского управления столицы США в соцсети Х, правоохранители после инцидента разыскивают голубой автомобиль Toyota, в котором, предположительно, находятся два злоумышленника. Ранее департамент полиции Вашингтона отчитался о резком росте преступности в американской столице по итогам 2023 года. Так, число убийств возросло на 35%, а краж моторных транспортных средств - на 82%.
https://ria.ru/20230924/strelba-1898282113.html
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в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
При стрельбе в Вашингтоне погиб человек

При стрельбе в Вашингтоне погиб человек, еще пятеро пострадали

© DC Police DepartmentШеф полиции Департамента полиции округа Колумбия Памела Смит ведет пресс-конференцию с места стрельбы в Вашингтоне
Шеф полиции Департамента полиции округа Колумбия Памела Смит ведет пресс-конференцию с места стрельбы в Вашингтоне
© DC Police Department
Шеф полиции Департамента полиции округа Колумбия Памела Смит ведет пресс-конференцию с места стрельбы в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро, включая двоих детей, пострадали в результате стрельбы в американской столице, сообщила шеф местной полиции Памела Смит.
Согласно информации правоохранителей, стрельба произошла на северо-востоке города, вдали от госучреждений.
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"Двое мужчин, одна женщина и девятилетний ребенок были доставлены... в местные больницы", - сказала Смит в ходе пресс-конференции, отметив, что пострадал еще и 12-летний ребенок.
Кроме того, один человек погиб, добавила шеф полиции Вашингтона. У всех пострадавших выявлены травмы, не представляющие угрозу здоровью, уточнила она.
Как сообщается на странице полицейского управления столицы США в соцсети Х, правоохранители после инцидента разыскивают голубой автомобиль Toyota, в котором, предположительно, находятся два злоумышленника.
Ранее департамент полиции Вашингтона отчитался о резком росте преступности в американской столице по итогам 2023 года. Так, число убийств возросло на 35%, а краж моторных транспортных средств - на 82%.
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