https://ria.ru/20240411/strelba-1939251220.html

При стрельбе в Вашингтоне погиб человек

При стрельбе в Вашингтоне погиб человек - РИА Новости, 11.04.2024

При стрельбе в Вашингтоне погиб человек

Один человек погиб, еще пятеро, включая двоих детей, пострадали в результате стрельбы в американской столице, сообщила шеф местной полиции Памела Смит. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:48

2024-04-11T08:48

2024-04-11T12:47

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро, включая двоих детей, пострадали в результате стрельбы в американской столице, сообщила шеф местной полиции Памела Смит. Согласно информации правоохранителей, стрельба произошла на северо-востоке города, вдали от госучреждений. "Двое мужчин, одна женщина и девятилетний ребенок были доставлены... в местные больницы", - сказала Смит в ходе пресс-конференции, отметив, что пострадал еще и 12-летний ребенок. Кроме того, один человек погиб, добавила шеф полиции Вашингтона. У всех пострадавших выявлены травмы, не представляющие угрозу здоровью, уточнила она. Как сообщается на странице полицейского управления столицы США в соцсети Х, правоохранители после инцидента разыскивают голубой автомобиль Toyota, в котором, предположительно, находятся два злоумышленника. Ранее департамент полиции Вашингтона отчитался о резком росте преступности в американской столице по итогам 2023 года. Так, число убийств возросло на 35%, а краж моторных транспортных средств - на 82%.

https://ria.ru/20230924/strelba-1898282113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша