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ПСБ: стратегия развития МСП ориентирована на рост в области цифровизации - РИА Новости, 11.04.2024
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18:39 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/strategiya-1939432683.html
ПСБ: стратегия развития МСП ориентирована на рост в области цифровизации
ПСБ: стратегия развития МСП ориентирована на рост в области цифровизации - РИА Новости, 11.04.2024
ПСБ: стратегия развития МСП ориентирована на рост в области цифровизации
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в большей степени ориентирована на рост и инновации, которые лежат в области цифровизации и... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:39
2024-04-11T18:39
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в большей степени ориентирована на рост и инновации, которые лежат в области цифровизации и импортозамещения, сказал заместитель председателя ПСБ Константин Басманов на пленарной сессии "Инвестиции в будущее: формирование нового поколения лидеров и укрепление человеческого капитала для стимулирования МСП в стратегии развития России 2030" в рамках XIII финала Национальной премии "Бизнес-Успех". "Раз в год в рамках ежемесячных опросов предпринимателей мы задаем вопрос о том, какую стратегию они реализуют: выживание, разумная экономия, стабильность, рост и развитие в новом направлении. Четырехлетний срез показывает, что в этом году рекордно снизилось число предпринимателей, реализующих стратегию выживания – с 2021 года количество таких ответов сократилось в два раза. Число предпринимателей, развивающих стратегию роста за этот период увеличилось в полтора раза. По этим ответам мы видим, что количество предпринимателей, которые в текущих условиях видят возможности для развития, стало гораздо больше", – приводит пресс-служба банка слова Басманова. Он добавил, что в большей степени предприниматели сфокусированы на развитии цифрового взаимодействия с клиентами, расширении сбыта в регионах и выходе в онлайн и на маркетплейсы. В рамках импортозамещения малый и средний бизнес нацелен на расширение базы поставщиков товаров и услуг, открытие новых направлений бизнеса и освоение параллельного импорта. По его словам, долгосрочным трендом развития российского предпринимательства являются инвестиции в образование персонала и повышение квалификации сотрудников. Более 65% опрошенных в рамках исследования деловой активности малого и среднего бизнеса (Индекс RSBI) предпринимателей вкладывают средства в развитие компетенций своих сотрудников. Среди навыков, которые являются наиболее востребованными, – операционные (процесс производства), поддерживающие функции (бухгалтерия) и личностное развитие. По данным пресс-службы, в пленарной сессии приняли участие: президент Корпорации "Синергия" Вадим Лобов, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азат Газизов, председатель комитета ГД по малому и среднему предпринимательству, замруководителя фракции "Новые люди" Александр Демин, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский, президент ПАО "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. Участники обсудили факторы, стимулирующие рост МСП в России, а также повышение роли человеческого капитала в условиях развития предпринимательства.
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ПСБ: стратегия развития МСП ориентирована на рост в области цифровизации

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в большей степени ориентирована на рост и инновации, которые лежат в области цифровизации и импортозамещения, сказал заместитель председателя ПСБ Константин Басманов на пленарной сессии "Инвестиции в будущее: формирование нового поколения лидеров и укрепление человеческого капитала для стимулирования МСП в стратегии развития России 2030" в рамках XIII финала Национальной премии "Бизнес-Успех".
"Раз в год в рамках ежемесячных опросов предпринимателей мы задаем вопрос о том, какую стратегию они реализуют: выживание, разумная экономия, стабильность, рост и развитие в новом направлении. Четырехлетний срез показывает, что в этом году рекордно снизилось число предпринимателей, реализующих стратегию выживания – с 2021 года количество таких ответов сократилось в два раза. Число предпринимателей, развивающих стратегию роста за этот период увеличилось в полтора раза. По этим ответам мы видим, что количество предпринимателей, которые в текущих условиях видят возможности для развития, стало гораздо больше", – приводит пресс-служба банка слова Басманова.
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Он добавил, что в большей степени предприниматели сфокусированы на развитии цифрового взаимодействия с клиентами, расширении сбыта в регионах и выходе в онлайн и на маркетплейсы. В рамках импортозамещения малый и средний бизнес нацелен на расширение базы поставщиков товаров и услуг, открытие новых направлений бизнеса и освоение параллельного импорта.
По его словам, долгосрочным трендом развития российского предпринимательства являются инвестиции в образование персонала и повышение квалификации сотрудников. Более 65% опрошенных в рамках исследования деловой активности малого и среднего бизнеса (Индекс RSBI) предпринимателей вкладывают средства в развитие компетенций своих сотрудников. Среди навыков, которые являются наиболее востребованными, – операционные (процесс производства), поддерживающие функции (бухгалтерия) и личностное развитие.
По данным пресс-службы, в пленарной сессии приняли участие: президент Корпорации "Синергия" Вадим Лобов, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азат Газизов, председатель комитета ГД по малому и среднему предпринимательству, замруководителя фракции "Новые люди" Александр Демин, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский, президент ПАО "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. Участники обсудили факторы, стимулирующие рост МСП в России, а также повышение роли человеческого капитала в условиях развития предпринимательства.
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