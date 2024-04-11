https://ria.ru/20240411/strategiya-1939432683.html

ПСБ: стратегия развития МСП ориентирована на рост в области цифровизации

ПСБ: стратегия развития МСП ориентирована на рост в области цифровизации - РИА Новости, 11.04.2024

ПСБ: стратегия развития МСП ориентирована на рост в области цифровизации

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в большей степени ориентирована на рост и инновации, которые лежат в области цифровизации и... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:39

2024-04-11T18:39

2024-04-11T18:39

твой бизнес

промсвязьбанк

твой бизнес – новости

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_0:64:3031:1769_1920x0_80_0_0_3a2c1a64d674146a38d78af56497089e.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в большей степени ориентирована на рост и инновации, которые лежат в области цифровизации и импортозамещения, сказал заместитель председателя ПСБ Константин Басманов на пленарной сессии "Инвестиции в будущее: формирование нового поколения лидеров и укрепление человеческого капитала для стимулирования МСП в стратегии развития России 2030" в рамках XIII финала Национальной премии "Бизнес-Успех". "Раз в год в рамках ежемесячных опросов предпринимателей мы задаем вопрос о том, какую стратегию они реализуют: выживание, разумная экономия, стабильность, рост и развитие в новом направлении. Четырехлетний срез показывает, что в этом году рекордно снизилось число предпринимателей, реализующих стратегию выживания – с 2021 года количество таких ответов сократилось в два раза. Число предпринимателей, развивающих стратегию роста за этот период увеличилось в полтора раза. По этим ответам мы видим, что количество предпринимателей, которые в текущих условиях видят возможности для развития, стало гораздо больше", – приводит пресс-служба банка слова Басманова. Он добавил, что в большей степени предприниматели сфокусированы на развитии цифрового взаимодействия с клиентами, расширении сбыта в регионах и выходе в онлайн и на маркетплейсы. В рамках импортозамещения малый и средний бизнес нацелен на расширение базы поставщиков товаров и услуг, открытие новых направлений бизнеса и освоение параллельного импорта. По его словам, долгосрочным трендом развития российского предпринимательства являются инвестиции в образование персонала и повышение квалификации сотрудников. Более 65% опрошенных в рамках исследования деловой активности малого и среднего бизнеса (Индекс RSBI) предпринимателей вкладывают средства в развитие компетенций своих сотрудников. Среди навыков, которые являются наиболее востребованными, – операционные (процесс производства), поддерживающие функции (бухгалтерия) и личностное развитие. По данным пресс-службы, в пленарной сессии приняли участие: президент Корпорации "Синергия" Вадим Лобов, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азат Газизов, председатель комитета ГД по малому и среднему предпринимательству, замруководителя фракции "Новые люди" Александр Демин, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский, президент ПАО "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. Участники обсудили факторы, стимулирующие рост МСП в России, а также повышение роли человеческого капитала в условиях развития предпринимательства.

https://ria.ru/20240227/finansirovanie-1929841617.html

https://ria.ru/20240220/tsifrovizatsiya-1928440703.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

промсвязьбанк, твой бизнес – новости, технологии, россия