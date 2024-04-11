https://ria.ru/20240411/strategiya-1939432683.html
ПСБ: стратегия развития МСП ориентирована на рост в области цифровизации
ПСБ: стратегия развития МСП ориентирована на рост в области цифровизации - РИА Новости, 11.04.2024
ПСБ: стратегия развития МСП ориентирована на рост в области цифровизации
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в большей степени ориентирована на рост и инновации, которые лежат в области цифровизации и... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:39
2024-04-11T18:39
2024-04-11T18:39
твой бизнес
промсвязьбанк
твой бизнес – новости
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_0:64:3031:1769_1920x0_80_0_0_3a2c1a64d674146a38d78af56497089e.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в большей степени ориентирована на рост и инновации, которые лежат в области цифровизации и импортозамещения, сказал заместитель председателя ПСБ Константин Басманов на пленарной сессии "Инвестиции в будущее: формирование нового поколения лидеров и укрепление человеческого капитала для стимулирования МСП в стратегии развития России 2030" в рамках XIII финала Национальной премии "Бизнес-Успех". "Раз в год в рамках ежемесячных опросов предпринимателей мы задаем вопрос о том, какую стратегию они реализуют: выживание, разумная экономия, стабильность, рост и развитие в новом направлении. Четырехлетний срез показывает, что в этом году рекордно снизилось число предпринимателей, реализующих стратегию выживания – с 2021 года количество таких ответов сократилось в два раза. Число предпринимателей, развивающих стратегию роста за этот период увеличилось в полтора раза. По этим ответам мы видим, что количество предпринимателей, которые в текущих условиях видят возможности для развития, стало гораздо больше", – приводит пресс-служба банка слова Басманова. Он добавил, что в большей степени предприниматели сфокусированы на развитии цифрового взаимодействия с клиентами, расширении сбыта в регионах и выходе в онлайн и на маркетплейсы. В рамках импортозамещения малый и средний бизнес нацелен на расширение базы поставщиков товаров и услуг, открытие новых направлений бизнеса и освоение параллельного импорта. По его словам, долгосрочным трендом развития российского предпринимательства являются инвестиции в образование персонала и повышение квалификации сотрудников. Более 65% опрошенных в рамках исследования деловой активности малого и среднего бизнеса (Индекс RSBI) предпринимателей вкладывают средства в развитие компетенций своих сотрудников. Среди навыков, которые являются наиболее востребованными, – операционные (процесс производства), поддерживающие функции (бухгалтерия) и личностное развитие. По данным пресс-службы, в пленарной сессии приняли участие: президент Корпорации "Синергия" Вадим Лобов, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азат Газизов, председатель комитета ГД по малому и среднему предпринимательству, замруководителя фракции "Новые люди" Александр Демин, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский, президент ПАО "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. Участники обсудили факторы, стимулирующие рост МСП в России, а также повышение роли человеческого капитала в условиях развития предпринимательства.
https://ria.ru/20240227/finansirovanie-1929841617.html
https://ria.ru/20240220/tsifrovizatsiya-1928440703.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_9cb0e25d86d965d9f14ccb0f0ee4a6e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промсвязьбанк, твой бизнес – новости, технологии, россия
Твой бизнес, Промсвязьбанк, Твой бизнес – новости, Технологии, Россия
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в большей степени ориентирована на рост и инновации, которые лежат в области цифровизации и импортозамещения, сказал заместитель председателя ПСБ Константин Басманов на пленарной сессии "Инвестиции в будущее: формирование нового поколения лидеров и укрепление человеческого капитала для стимулирования МСП в стратегии развития России 2030" в рамках XIII финала Национальной премии "Бизнес-Успех".
"Раз в год в рамках ежемесячных опросов предпринимателей мы задаем вопрос о том, какую стратегию они реализуют: выживание, разумная экономия, стабильность, рост и развитие в новом направлении. Четырехлетний срез показывает, что в этом году рекордно снизилось число предпринимателей, реализующих стратегию выживания – с 2021 года количество таких ответов сократилось в два раза. Число предпринимателей, развивающих стратегию роста за этот период увеличилось в полтора раза. По этим ответам мы видим, что количество предпринимателей, которые в текущих условиях видят возможности для развития, стало гораздо больше", – приводит пресс-служба банка слова Басманова.
Он добавил, что в большей степени предприниматели сфокусированы на развитии цифрового взаимодействия с клиентами, расширении сбыта в регионах и выходе в онлайн и на маркетплейсы. В рамках импортозамещения малый и средний бизнес нацелен на расширение базы поставщиков товаров и услуг, открытие новых направлений бизнеса и освоение параллельного импорта.
По его словам, долгосрочным трендом развития российского предпринимательства являются инвестиции в образование персонала и повышение квалификации сотрудников. Более 65% опрошенных в рамках исследования деловой активности малого и среднего бизнеса (Индекс RSBI) предпринимателей вкладывают средства в развитие компетенций своих сотрудников. Среди навыков, которые являются наиболее востребованными, – операционные (процесс производства), поддерживающие функции (бухгалтерия) и личностное развитие.
По данным пресс-службы, в пленарной сессии приняли участие: президент Корпорации "Синергия
" Вадим Лобов, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азат Газизов, председатель комитета ГД
по малому и среднему предпринимательству, замруководителя фракции "Новые люди" Александр Демин, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский, президент ПАО "Абрау-Дюрсо
" Павел Титов
. Участники обсудили факторы, стимулирующие рост МСП в России, а также повышение роли человеческого капитала в условиях развития предпринимательства.