СМИ: Пентагон пытается помешать российским военным использовать Starlink - РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T05:51

2024-04-11T05:51

2024-04-11T11:07

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Пентагон работает над тем, чтобы не допустить использования российскими военными систем спутниковой интернет-связи Starlink, пишет издание Defence One со ссылкой на помощника главы Пентагона Джона Пламба. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В СМИ при этом ранее появлялись данные о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию, однако эта информация позднее была опровергнута миллиардером Илоном Маском. Бизнесмен отмечал, что терминалы "не продавались прямо или косвенно России", а соответствующие слухи — "категорически неправда". По информации Defence One, Пламб заверил, что Пентагон работает с Украиной и SpaceX, чтобы не допустить использования спутниковой интернет-связи Россией. "Мы работаем над этим", — приводит издание слова Пламба.Чиновник Пентагона, как отмечает Defence One, сообщил, что американское Минобороны не может заставить SpaceX прекратить обслуживание находящихся у России комплексов Starlink. Россия при этом якобы покупает спутники на черном рынке, утверждает Пламб. Также помощник главы Пентагона счел SpaceX "отличным партнером", рассуждая о том, достаточно ли делает компания для того, чтобы предотвратить использование комплексов Россией. В середине октября 2023 года американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине ввиду больших издержек компании. Компания SpaceX просила Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.

