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"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений

"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений - РИА Новости, 11.04.2024

"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений

В любой паре рано или поздно наступают разногласия. Они не помеха счастью, если научиться грамотно обходить острые углы. Разбираем, как себя ввести во время ссоры и каких способов выяснения отношений точно стоит избегать.

2024-04-11T12:00

2024-04-11T12:00

2024-04-11T12:00

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"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений В любой паре рано или поздно наступают разногласия. Они не помеха счастью, если научиться грамотно обходить острые углы. Разбираем, как себя ввести во время ссоры и каких способов выяснения отношений точно стоит избегать. audio/mpeg

"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений В любой паре рано или поздно наступают разногласия. Они не помеха счастью, если научиться грамотно обходить острые углы. Разбираем, как себя ввести во время ссоры и каких способов выяснения отношений точно стоит избегать. audio/mpeg

Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Ярослав Яценко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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