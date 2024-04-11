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"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений - РИА Новости, 11.04.2024
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12:00 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/ssora-1939269997.html
"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений
"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений - РИА Новости, 11.04.2024
"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений
В любой паре рано или поздно наступают разногласия. Они не помеха счастью, если научиться грамотно обходить острые углы. Разбираем, как себя ввести во время ссоры и каких способов выяснения отношений точно стоит избегать.
2024-04-11T12:00
2024-04-11T12:00
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"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений
В любой паре рано или поздно наступают разногласия. Они не помеха счастью, если научиться грамотно обходить острые углы. Разбираем, как себя ввести во время ссоры и каких способов выяснения отношений точно стоит избегать.
audio/mpeg
"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений
В любой паре рано или поздно наступают разногласия. Они не помеха счастью, если научиться грамотно обходить острые углы. Разбираем, как себя ввести во время ссоры и каких способов выяснения отношений точно стоит избегать.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Ярослав Яценко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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вконтакте, подкаст, отношения, ссоры, любовь, влюбленность, аудио
Нас двое, ВКонтакте, Подкаст, отношения, ссоры, Любовь, влюбленность
Нас двое

"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений

Нас двое
"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений
12:00
Читать ria.ru в
В любой паре рано или поздно наступают разногласия. Они не помеха счастью, если научиться грамотно обходить острые углы. Разбираем, как себя ввести во время ссоры и каких способов выяснения отношений точно стоит избегать.
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов
Монтаж: Ярослав Яценко
 
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