https://ria.ru/20240411/ssora-1939269997.html
"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений
"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений - РИА Новости, 11.04.2024
"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений
В любой паре рано или поздно наступают разногласия. Они не помеха счастью, если научиться грамотно обходить острые углы. Разбираем, как себя ввести во время ссоры и каких способов выяснения отношений точно стоит избегать.
2024-04-11T12:00
2024-04-11T12:00
2024-04-11T12:00
нас двое
вконтакте
подкаст
отношения
ссоры
любовь
влюбленность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939270091_0:2:1038:586_1920x0_80_0_0_0016b9ee0610dab07c377e1c6b9ec856.jpg
"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений
В любой паре рано или поздно наступают разногласия. Они не помеха счастью, если научиться грамотно обходить острые углы. Разбираем, как себя ввести во время ссоры и каких способов выяснения отношений точно стоит избегать.
audio/mpeg
"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений
В любой паре рано или поздно наступают разногласия. Они не помеха счастью, если научиться грамотно обходить острые углы. Разбираем, как себя ввести во время ссоры и каких способов выяснения отношений точно стоит избегать.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Ярослав Яценко
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939270091_128:0:912:588_1920x0_80_0_0_91c00a9705439856de57c3b399a01ea5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, подкаст, отношения, ссоры, любовь, влюбленность, аудио
Нас двое, ВКонтакте, Подкаст, отношения, ссоры, Любовь, влюбленность
"Это ты во всем виноват". Каких фраз избегать при выяснении отношений
В любой паре рано или поздно наступают разногласия. Они не помеха счастью, если научиться грамотно обходить острые углы. Разбираем, как себя ввести во время ссоры и каких способов выяснения отношений точно стоит избегать.