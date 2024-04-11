Рейтинг@Mail.ru
В США спецпрокуроры расследуют угрозы в адрес членов конгресса, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/ssha-1939254635.html
В США спецпрокуроры расследуют угрозы в адрес членов конгресса, пишут СМИ
В США спецпрокуроры расследуют угрозы в адрес членов конгресса, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2024
В США спецпрокуроры расследуют угрозы в адрес членов конгресса, пишут СМИ
Полиция Капитолия США наняла троих специальных прокуроров, которые будут заниматься участившимися с годами случаями угроз в адрес законодателей и членов их... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:16
2024-04-11T09:16
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Полиция Капитолия США наняла троих специальных прокуроров, которые будут заниматься участившимися с годами случаями угроз в адрес законодателей и членов их семей, которые исчисляются тысячами, сообщает издание Hill со ссылкой на источники. "Полиция Капитолия США наняла трех специальных прокуроров для расследования угроз в адрес членов конгресса и оказания помощи в возбуждении уголовного дела по делам об угрозах с участием членов конгресса", - пишет издание. Отмечается, что спецпрокуроры не будут заниматься делами о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года, а будут консультировать министерство юстиции во время судебного преследования подозреваемых, угрожающих законодателям и их близким. Угрозы в адрес законодателей, их сотрудников и их семей с годами возросли. Так полиция Капитолия расследовала более 8 тысяч угроз членам конгресса в 2023 году.
https://ria.ru/20240107/arest-1920003613.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
В США спецпрокуроры расследуют угрозы в адрес членов конгресса, пишут СМИ

Hill: спецпрокуроры в США будут расследовать угрозы в адрес законодателей

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Полиция Капитолия США наняла троих специальных прокуроров, которые будут заниматься участившимися с годами случаями угроз в адрес законодателей и членов их семей, которые исчисляются тысячами, сообщает издание Hill со ссылкой на источники.
«
"Полиция Капитолия США наняла трех специальных прокуроров для расследования угроз в адрес членов конгресса и оказания помощи в возбуждении уголовного дела по делам об угрозах с участием членов конгресса", - пишет издание.
Отмечается, что спецпрокуроры не будут заниматься делами о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года, а будут консультировать министерство юстиции во время судебного преследования подозреваемых, угрожающих законодателям и их близким.
Угрозы в адрес законодателей, их сотрудников и их семей с годами возросли. Так полиция Капитолия расследовала более 8 тысяч угроз членам конгресса в 2023 году.
Агенты ФБР - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
ФБР арестовало трех скрывавшихся участников штурма Капитолия
7 января, 02:15
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала