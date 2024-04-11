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В США спецпрокуроры расследуют угрозы в адрес членов конгресса, пишут СМИ

В США спецпрокуроры расследуют угрозы в адрес членов конгресса, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2024

В США спецпрокуроры расследуют угрозы в адрес членов конгресса, пишут СМИ

Полиция Капитолия США наняла троих специальных прокуроров, которые будут заниматься участившимися с годами случаями угроз в адрес законодателей и членов их... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:16

2024-04-11T09:16

2024-04-11T09:16

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Полиция Капитолия США наняла троих специальных прокуроров, которые будут заниматься участившимися с годами случаями угроз в адрес законодателей и членов их семей, которые исчисляются тысячами, сообщает издание Hill со ссылкой на источники. "Полиция Капитолия США наняла трех специальных прокуроров для расследования угроз в адрес членов конгресса и оказания помощи в возбуждении уголовного дела по делам об угрозах с участием членов конгресса", - пишет издание. Отмечается, что спецпрокуроры не будут заниматься делами о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года, а будут консультировать министерство юстиции во время судебного преследования подозреваемых, угрожающих законодателям и их близким. Угрозы в адрес законодателей, их сотрудников и их семей с годами возросли. Так полиция Капитолия расследовала более 8 тысяч угроз членам конгресса в 2023 году.

https://ria.ru/20240107/arest-1920003613.html

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