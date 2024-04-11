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Путин поручил выделить средства на космическую энергетику с 2024 года

Путин поручил выделить средства на космическую энергетику с 2024 года - РИА Новости, 12.04.2024

Путин поручил выделить средства на космическую энергетику с 2024 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину с "Роскосмосом" и "Росатомом" принять решения о выделении с 2024 года средств на проект по развитию космической... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-11T23:49

2024-04-11T23:49

2024-04-12T01:51

россия

владимир путин

михаил мишустин

роскосмос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

космос - риа наука

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину с "Роскосмосом" и "Росатомом" принять решения о выделении с 2024 года средств на проект по развитию космической ядерной энергетики.Средства должны быть выделены в рамках федерального проекта "Развитие космической ядерной энергетики России". Особое внимание следует уделить развитию разработок в сфере космической ядерной энергетики.Доклад необходимо представить до 15 июня, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231026/buksir-1905516866.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", космос - риа наука