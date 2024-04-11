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Путин поручил выделить средства на космическую энергетику с 2024 года
Путин поручил выделить средства на космическую энергетику с 2024 года - РИА Новости, 12.04.2024
Путин поручил выделить средства на космическую энергетику с 2024 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину с "Роскосмосом" и "Росатомом" принять решения о выделении с 2024 года средств на проект по развитию космической... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-11T23:49
2024-04-11T23:49
2024-04-12T01:51
россия
владимир путин
михаил мишустин
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
космос - риа наука
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину с "Роскосмосом" и "Росатомом" принять решения о выделении с 2024 года средств на проект по развитию космической ядерной энергетики.Средства должны быть выделены в рамках федерального проекта "Развитие космической ядерной энергетики России". Особое внимание следует уделить развитию разработок в сфере космической ядерной энергетики.Доклад необходимо представить до 15 июня, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", космос - риа наука
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Роскосмос, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Космос - РИА Наука
Путин поручил выделить средства на космическую энергетику с 2024 года
Путин поручил выделить средства на развитие космической ядерной энергетики