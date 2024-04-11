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Спецоперация, 11 апреля: ВС России нанесли удар по энергообъектам Украины - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 11.04.2024 (обновлено: 18:52 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939427432.html
Спецоперация, 11 апреля: ВС России нанесли удар по энергообъектам Украины
Спецоперация, 11 апреля: ВС России нанесли удар по энергообъектам Украины - РИА Новости, 11.04.2024
Спецоперация, 11 апреля: ВС России нанесли удар по энергообъектам Украины
Об уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом, пресечении диверсии ВСУ, спланированной Британией, и скандальном законе об ужесточении мобилизации на Украине — в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:27
2024-04-11T18:52
специальная военная операция на украине
украина
россия
херсонская область
алексей гончаренко
сергей лебедев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Об уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом, пресечении диверсии ВСУ, спланированной Британией, и скандальном законе об ужесточении мобилизации на Украине — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииУкраинские войска за сутки потеряли в совокупности до 970 человек, следует из сводки Минобороны. На Купянском направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на Донецком и Южнодонецком направлениях улучшили положение по переднему краю, на Авдеевском — тактическое положение. Ракетные войска, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику, уничтожив три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125. Системы ПВО за минувшие сутки сбили 266 украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО и три управляемые авиабомбы JDAM. ВС России нанесли удар по объектам ВСУ в ХарьковеВооруженные силы России атаковали объекты энергетики Украины в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, сообщили в четверг в Минобороны. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, рассказал РИА Новости, что российские войска поразили в Харькове следующие цели: ТЭЦ-3, завод "Турбоатом", завод "Малышева" и ЖБИ. По его словам, на заводе Железобетонных изделий подполье фиксировало тяжелую технику, более 20 единиц, также была замечена колесная и гусеничная военная техника. На заводе "Турбоатом" фиксировали тяжелую технику и личный состав. На заводе Малышева ремонтируют танки и БТР. Также Лебедев отметил, что российские ракеты поразили поселок Эсхар в Харьковской области Украины, из строя выведены ТЭЦ и ГРЭС. Уничтожена Трипольская ТЭС под Киевом ВС России ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области — предположительно, среди уничтоженных есть румынские наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он также рассказал об ударе рядом с Киевом, "скорее всего по Трипольской ТЭС". Позже украинская компания "Центрэнерго" заявила о полном уничтожении электростанции. Также, по информации координатора, сильный взрыв произошел в подконтрольном вооруженным силам Украины Херсоне в районе железнодорожного вокзала. Предварительно, удар нанесли по казарме на окраине Львова, туда направилось много "скорых" и МЧС.ПВО сбила 12 дронов ВСУ над Россией за ночьНад территорией России за ночь уничтожили украинских БПЛА, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)", — говорится в заявлении. Около 09.00 по Москве сбили еще один дрон над Брянской областью. Еще два украинских беспилотника были уничтожены около 13.40 над Белгородской областью. В Херсонской области пресекли спланированную Британией высадку спецназа ВСУ ФСБ и Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку спецназа ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области, сообщили в ЦОС ФСБ. В Службе заявили, что получили свидетельства о прямой вовлеченности британской Special boat service в разработку диверсий против российской стороны. Пленный украинский спецназовец Евгений Горин рассказал, что проходил подготовку на военной базе в Британии недалеко от города Солсбери. По его словам, главной задачей десанта ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области было взять в плен российских военных на маяке. Задержанный боевик считает, что спецслужбы Великобритании предоставили неактуальную информацию для высадки десанта. В ФСБ заявили, что операция ВСУ под патронажем Британии на Тендровской косе носила пропагандистский характер и не могла повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения. На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации Закон об ужесточении мобилизации на Украине принят, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. К инициативе подали рекордное количество правок — более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Однако накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по информации издания "Украинская правда", из него решили исключить этот вопрос и вынести его отдельно. Закон о мобилизации предлагает ограничить право вождения автомобилем для уклонистов. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестку могут направить через электронный кабинет призывника. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Более 200 тысяч жителей Харьковской области остались без электричестваБолее 200 тысяч жителей Харьковской области Украины остались без электроснабжения, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба. Сообщается, что метро в городе остановлено и работает только в качестве укрытия. Воздушная тревога в четверг звучала на всей территории Украины с 4.42 по московскому времени, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00.
https://ria.ru/20240411/frantsiya-1939237664.html
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Взятый в плен украинский солдат Горин, принимавший участие в высадке на Тендровской косе. Кадры ФСБ РФ
Кадры с взятым в плен украинским солдатом Гориным, принимавшим участие в попытке высадки на Тендровской косе, публикует ФСБ. В своих показаниях он подтвердил, что проходил подготовку на базе в Британии.
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украина, россия, херсонская область , алексей гончаренко, сергей лебедев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), турбоатом
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Херсонская область , Алексей Гончаренко, Сергей Лебедев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Турбоатом
Спецоперация, 11 апреля: ВС России нанесли удар по энергообъектам Украины

Минобороны: ВС России нанесли ответный удар по энергообъектам Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Об уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом, пресечении диверсии ВСУ, спланированной Британией, и скандальном законе об ужесточении мобилизации на Украине — в материале РИА Новости.

Ход спецоперации

Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 970 человек, следует из сводки Минобороны. На Купянском направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на Донецком и Южнодонецком направлениях улучшили положение по переднему краю, на Авдеевском — тактическое положение. Ракетные войска, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику, уничтожив три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125. Системы ПВО за минувшие сутки сбили 266 украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО и три управляемые авиабомбы JDAM.

ВС России нанесли удар по объектам ВСУ в Харькове

Вооруженные силы России атаковали объекты энергетики Украины в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, сообщили в четверг в Минобороны.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, рассказал РИА Новости, что российские войска поразили в Харькове следующие цели: ТЭЦ-3, завод "Турбоатом", завод "Малышева" и ЖБИ. По его словам, на заводе Железобетонных изделий подполье фиксировало тяжелую технику, более 20 единиц, также была замечена колесная и гусеничная военная техника. На заводе "Турбоатом" фиксировали тяжелую технику и личный состав. На заводе Малышева ремонтируют танки и БТР. Также Лебедев отметил, что российские ракеты поразили поселок Эсхар в Харьковской области Украины, из строя выведены ТЭЦ и ГРЭС.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.04.2024Посмотреть

Уничтожена Трипольская ТЭС под Киевом

ВС России ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области — предположительно, среди уничтоженных есть румынские наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он также рассказал об ударе рядом с Киевом, "скорее всего по Трипольской ТЭС". Позже украинская компания "Центрэнерго" заявила о полном уничтожении электростанции. Также, по информации координатора, сильный взрыв произошел в подконтрольном вооруженным силам Украины Херсоне в районе железнодорожного вокзала. Предварительно, удар нанесли по казарме на окраине Львова, туда направилось много "скорых" и МЧС.

ПВО сбила 12 дронов ВСУ над Россией за ночь

Над территорией России за ночь уничтожили украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)", — говорится в заявлении.
Около 09.00 по Москве сбили еще один дрон над Брянской областью. Еще два украинских беспилотника были уничтожены около 13.40 над Белгородской областью.

В Херсонской области пресекли спланированную Британией высадку спецназа ВСУ

ФСБ и Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку спецназа ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области, сообщили в ЦОС ФСБ. В Службе заявили, что получили свидетельства о прямой вовлеченности британской Special boat service в разработку диверсий против российской стороны. Пленный украинский спецназовец Евгений Горин рассказал, что проходил подготовку на военной базе в Британии недалеко от города Солсбери. По его словам, главной задачей десанта ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области было взять в плен российских военных на маяке. Задержанный боевик считает, что спецслужбы Великобритании предоставили неактуальную информацию для высадки десанта. В ФСБ заявили, что операция ВСУ под патронажем Британии на Тендровской косе носила пропагандистский характер и не могла повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения.

На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации

Закон об ужесточении мобилизации на Украине принят, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. К инициативе подали рекордное количество правок — более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Однако накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по информации издания "Украинская правда", из него решили исключить этот вопрос и вынести его отдельно.
Закон о мобилизации предлагает ограничить право вождения автомобилем для уклонистов. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестку могут направить через электронный кабинет призывника. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
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Более 200 тысяч жителей Харьковской области Украины остались без электроснабжения, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба. Сообщается, что метро в городе остановлено и работает только в качестве укрытия. Воздушная тревога в четверг звучала на всей территории Украины с 4.42 по московскому времени, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияХерсонская областьАлексей ГончаренкоСергей ЛебедевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Турбоатом
 
 
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