https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939262617.html
Подполье сообщило об ударе рядом с Киевом
Подполье сообщило об ударе рядом с Киевом - РИА Новости, 11.04.2024
Подполье сообщило об ударе рядом с Киевом
Удар нанесен в Киевской области рядом с Киевом, скорее всего по Трипольской ТЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:54
2024-04-11T09:54
2024-04-11T11:34
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
сергей лебедев
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вооруженные силы украины
дтэк
укрэнерго
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Удар нанесен в Киевской области рядом с Киевом, скорее всего по Трипольской ТЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет в Киевской области. Пока без конкретики, но известно, что рядом с Киевом. Потому, скорее всего, в Трипольскую ТЭС", - сказал Лебедев.Ранее в Киевской областной администрации сообщили, что в регионе был поражен объект критической инфраструктуры.Воздушная тревога в четверг звучала на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00 мск. По информации украинского издания "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html
https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938271115.html
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Видео пожара на Трипольской ТЭС под Киевом
Видео пожара на Трипольской ТЭС под Киевом после ночного удара публикуют в соцсетях.
2024-04-11T09:54
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PT0M21S
РИА Новости
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безопасность, киев, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, дтэк, укрэнерго, киевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ДТЭК, Укрэнерго, Киевская область, Украина
Подполье сообщило об ударе рядом с Киевом
Подполье сообщило об ударе рядом с Киевом, вероятно, по Трипольской ТЭС