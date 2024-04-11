https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939262617.html

Подполье сообщило об ударе рядом с Киевом

Подполье сообщило об ударе рядом с Киевом - РИА Новости, 11.04.2024

Подполье сообщило об ударе рядом с Киевом

Удар нанесен в Киевской области рядом с Киевом, скорее всего по Трипольской ТЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:54

2024-04-11T09:54

2024-04-11T11:34

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

сергей лебедев

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вооруженные силы украины

дтэк

укрэнерго

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Удар нанесен в Киевской области рядом с Киевом, скорее всего по Трипольской ТЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет в Киевской области. Пока без конкретики, но известно, что рядом с Киевом. Потому, скорее всего, в Трипольскую ТЭС", - сказал Лебедев.Ранее в Киевской областной администрации сообщили, что в регионе был поражен объект критической инфраструктуры.Воздушная тревога в четверг звучала на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00 мск. По информации украинского издания "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html

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Видео пожара на Трипольской ТЭС под Киевом Видео пожара на Трипольской ТЭС под Киевом после ночного удара публикуют в соцсетях. 2024-04-11T09:54 true PT0M21S

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Дарья Буймова

безопасность, киев, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, дтэк, укрэнерго, киевская область, украина