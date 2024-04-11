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Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну
Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну - РИА Новости, 11.04.2024
Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну
Удар нанесен по украинскому городу Бурштын, где расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области Украины, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:52
2024-04-11T09:52
2024-04-11T10:39
специальная военная операция на украине
безопасность
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украина
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Удар нанесен по украинскому городу Бурштын, где расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Ивано-Франковск получил новый прилет в городе Бурштын, известным своей ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией не только Ивано-Франковскую, но и соседние области", - отметил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу
https://ria.ru/20240410/nikolaev-1938984610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну
Подполье: удар нанесен по Бурштыну с ТЭЦ, питающей Ивано-Франковскую область