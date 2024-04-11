https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939261964.html

Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну

Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну - РИА Новости, 11.04.2024

Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну

Удар нанесен по украинскому городу Бурштын, где расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области Украины, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:52

2024-04-11T09:52

2024-04-11T10:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883230549_0:0:1790:1008_1920x0_80_0_0_8d9f526a17ebaf375a0e57d567dc8add.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Удар нанесен по украинскому городу Бурштын, где расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Ивано-Франковск получил новый прилет в городе Бурштын, известным своей ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией не только Ивано-Франковскую, но и соседние области", - отметил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу

https://ria.ru/20240410/nikolaev-1938984610.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины