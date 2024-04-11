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Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 11.04.2024 (обновлено: 10:39 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939261964.html
Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну
Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну - РИА Новости, 11.04.2024
Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну
Удар нанесен по украинскому городу Бурштын, где расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области Украины, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:52
2024-04-11T10:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Удар нанесен по украинскому городу Бурштын, где расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Ивано-Франковск получил новый прилет в городе Бурштын, известным своей ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией не только Ивано-Франковскую, но и соседние области", - отметил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу
https://ria.ru/20240410/nikolaev-1938984610.html
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безопасность, россия, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну

Подполье: удар нанесен по Бурштыну с ТЭЦ, питающей Ивано-Франковскую область

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Удар нанесен по украинскому городу Бурштын, где расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Ивано-Франковск получил новый прилет в городе Бурштын, известным своей ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией не только Ивано-Франковскую, но и соседние области", - отметил он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу
Линии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщило подполье
Вчера, 07:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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