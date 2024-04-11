https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939256413.html

Подполье заявило об ударе по местам скопления ВСУ в Одесской области

Подполье заявило об ударе по местам скопления ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 11.04.2024

Подполье заявило об ударе по местам скопления ВСУ в Одесской области

ВС РФ ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области - предположительно, среди уничтоженных есть румынские наемники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:25

2024-04-11T09:25

2024-04-11T09:31

специальная военная операция на украине

безопасность

одесская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

сергей лебедев

ильичевск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936197386_262:136:1500:833_1920x0_80_0_0_02cb51906cfd352687aeff5dfb444510.jpg

ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. ВС РФ ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области - предположительно, среди уничтоженных есть румынские наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."По сообщениям украинских каналов, велась работа ПВО. И, к сожалению, сразу пошли сообщения о гибели мирного населения из-за попадания украинского ПВО в АЗС, но "виновата Россия". Были "прилеты" в накопительную станцию через лиман от Ильичевска, рядом с Овидиополем, где стоят ветряки", - рассказал собеседник агентства."Прилеты" ночью по Ильичевску еще анализируем, приходят сообщения. Но уже с уверенностью можно сказать, что по местам скопления бандеровцев тоже хорошо прилетело. По пока не подтвержденным сведениям, среди погибших есть граждане Румынии", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html

одесская область

ильичевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, одесская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей лебедев, ильичевск