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Подполье заявило об ударе по местам скопления ВСУ в Одесской области
Подполье заявило об ударе по местам скопления ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 11.04.2024
Подполье заявило об ударе по местам скопления ВСУ в Одесской области
ВС РФ ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области - предположительно, среди уничтоженных есть румынские наемники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:25
2024-04-11T09:25
2024-04-11T09:31
специальная военная операция на украине
безопасность
одесская область
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вооруженные силы украины
сергей лебедев
ильичевск
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. ВС РФ ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области - предположительно, среди уничтоженных есть румынские наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."По сообщениям украинских каналов, велась работа ПВО. И, к сожалению, сразу пошли сообщения о гибели мирного населения из-за попадания украинского ПВО в АЗС, но "виновата Россия". Были "прилеты" в накопительную станцию через лиман от Ильичевска, рядом с Овидиополем, где стоят ветряки", - рассказал собеседник агентства."Прилеты" ночью по Ильичевску еще анализируем, приходят сообщения. Но уже с уверенностью можно сказать, что по местам скопления бандеровцев тоже хорошо прилетело. По пока не подтвержденным сведениям, среди погибших есть граждане Румынии", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, одесская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей лебедев, ильичевск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Ильичевск
Подполье заявило об ударе по местам скопления ВСУ в Одесской области
Подполье: при ударе ВС России по частям ВСУ в Одесской области погибли наемники