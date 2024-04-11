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Подполье заявило об ударе по местам скопления ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 11.04.2024 (обновлено: 09:31 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939256413.html
Подполье заявило об ударе по местам скопления ВСУ в Одесской области
Подполье заявило об ударе по местам скопления ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 11.04.2024
Подполье заявило об ударе по местам скопления ВСУ в Одесской области
ВС РФ ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области - предположительно, среди уничтоженных есть румынские наемники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:25
2024-04-11T09:31
специальная военная операция на украине
безопасность
одесская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сергей лебедев
ильичевск
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. ВС РФ ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области - предположительно, среди уничтоженных есть румынские наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."По сообщениям украинских каналов, велась работа ПВО. И, к сожалению, сразу пошли сообщения о гибели мирного населения из-за попадания украинского ПВО в АЗС, но "виновата Россия". Были "прилеты" в накопительную станцию через лиман от Ильичевска, рядом с Овидиополем, где стоят ветряки", - рассказал собеседник агентства."Прилеты" ночью по Ильичевску еще анализируем, приходят сообщения. Но уже с уверенностью можно сказать, что по местам скопления бандеровцев тоже хорошо прилетело. По пока не подтвержденным сведениям, среди погибших есть граждане Румынии", - сказал Лебедев.
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одесская область
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безопасность, одесская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей лебедев, ильичевск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Ильичевск
Подполье заявило об ударе по местам скопления ВСУ в Одесской области

Подполье: при ударе ВС России по частям ВСУ в Одесской области погибли наемники

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. ВС РФ ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области - предположительно, среди уничтоженных есть румынские наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По сообщениям украинских каналов, велась работа ПВО. И, к сожалению, сразу пошли сообщения о гибели мирного населения из-за попадания украинского ПВО в АЗС, но "виновата Россия". Были "прилеты" в накопительную станцию через лиман от Ильичевска, рядом с Овидиополем, где стоят ветряки", - рассказал собеседник агентства.
"Прилеты" ночью по Ильичевску еще анализируем, приходят сообщения. Но уже с уверенностью можно сказать, что по местам скопления бандеровцев тоже хорошо прилетело. По пока не подтвержденным сведениям, среди погибших есть граждане Румынии", - сказал Лебедев.
Массированный удар вооруженных сил России по заводам в Харькове - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Подполье: ВС России нанесли массированный удар по Харькову
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОдесская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевИльичевск
 
 
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