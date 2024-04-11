https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939246656.html

В Киевской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В Киевской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.04.2024

В Киевской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поражен в Киевской области, сообщили в Киевской областной администрации. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T07:57

2024-04-11T07:57

2024-04-11T07:57

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поражен в Киевской области, сообщили в Киевской областной администрации. "Во время воздушной тревоги на Киевщине атакован объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Воздушная тревога звучала на всей территории Украины с 4.42 примерно до 7.00 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html

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киевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире