https://ria.ru/20240411/spektakl-1939358706.html

Представлен первый в России пластический спектакль о болезни Паркинсона

Представлен первый в России пластический спектакль о болезни Паркинсона - РИА Новости, 11.04.2024

Представлен первый в России пластический спектакль о болезни Паркинсона

На площадке МИА "Россия сегодня" представили первый в России пластический спектакль-перформанс о болезни Паркинсона "К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:08

2024-04-11T15:08

2024-04-11T15:27

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МОСКВА, 11 апр - Фонд развития отечественной науки, техники и медицины "Фронтмед". На площадке МИА "Россия сегодня" представили первый в России пластический спектакль-перформанс о болезни Паркинсона "К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон". Над проектом работали ученые и врачи ФГБНУ "Научный центр неврологии".Участие Центра в постановке оценил продюсер проекта Виталий-Марк Гладышев:"Каждое движение, каждое изображение было выверено с врачами. Так, в ходе репетиций выяснилось, что тремор в ходе болезни возникает только с одной стороны тела — левой или правой. Он может присоединиться и с другой, но доминировать будет всегда одна сторона. Эти нюансы зритель не заметит. Но мы хотели сделать спектакль таким, чтобы люди, которые столкнулись с этим заболеванием и врачи, которые с ним работают, — они нам поверили".Кроме того, в спектакле были использованы обработанные звуки магнитно-резонансного томографа, фотографии нейронов головного мозга человека и цифровые данные, описывающие движения танцора, которые были зарегистрированы в лаборатории видеоанализа движений Научного центра неврологии.Как уточнила директор по развитию Фонда Ия Кузьменко, цель спектакля — рассказать зрителям о специфике болезни Паркинсона, а также привлечь средства для проекта "ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ". Проект инициирован Фондом развития отечественной науки, техники и медицины "Фронтмед". Собранные средства будут переданы ФГБНУ "Научный центр неврологии" для исследования новых возможностей ранней диагностики заболевания. Его результаты позволят тысячам пациентов отложить наступление тяжелых проявлений болезни."Неврологические заболевания в течение следующего десятилетия займут лидирующие позиции по распространенности и инвалидизации населения. Привлечение внимания к проблеме, поддержка исследований — это уже помощь не конкретному пациенту, а десяткам тысяч человек. Я считаю, укрепление связей между частным капиталом, фондами и исследователями, станет опорой для развития российской науки", — уточнила заместитель директора ФГБНУ "Научный центр неврологии", д.м.н. Елена Гнедовская.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы