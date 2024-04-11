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Спасатели вытащили через окно тучного москвича, которому стало плохо - РИА Новости, 11.04.2024
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13:58 11.04.2024 (обновлено: 16:18 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/spasateli-1939349801.html
Спасатели вытащили через окно тучного москвича, которому стало плохо
Спасатели вытащили через окно тучного москвича, которому стало плохо - РИА Новости, 11.04.2024
Спасатели вытащили через окно тучного москвича, которому стало плохо
Спасатели эвакуировали из дома в центре Москвы мужчину, которому стало плохо, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:58
2024-04-11T16:18
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спасатели эвакуировали из дома в центре Москвы мужчину, которому стало плохо, передает корреспондент РИА Новости. Как уточняется, сотрудники экстренных служб распилили решетку на окнах квартиры на первом этаже, так как вывести его через обычную дверь было невозможно. Затем мужчину погрузили на двое носилок и спустили по лестницам в машину скорой помощи. Очевидцы также приняли участие в эвакуации. Мужчину отправили в городскую клиническую больницу № 13, сотрудники экстренных служб поехали вместе со скорой.Позднее в МЧС сообщили, что к спасению 54-летнего москвича весом порядка 300 килограммов привлекли восемь специалистов.
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москва
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353
60
В Москве спасатели вытащили из квартиры мужчину весом более 300 кг, чтобы отвезти в больницу
В Москве спасатели вытащили из квартиры мужчину весом более 300 кг, который пожаловался на состояние здоровья. Эвакуировали пациента с помощью пожарных лестниц, операция продолжалась пару часов. Теперь его отвезут в больницу.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Спасатели вытащили через окно тучного москвича, которому стало плохо

Спасатели вытащили тучного москвича, которому стало плохо, и передали медикам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спасатели эвакуировали из дома в центре Москвы мужчину, которому стало плохо, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточняется, сотрудники экстренных служб распилили решетку на окнах квартиры на первом этаже, так как вывести его через обычную дверь было невозможно. Затем мужчину погрузили на двое носилок и спустили по лестницам в машину скорой помощи. Очевидцы также приняли участие в эвакуации.
Мужчину отправили в городскую клиническую больницу № 13, сотрудники экстренных служб поехали вместе со скорой.
Позднее в МЧС сообщили, что к спасению 54-летнего москвича весом порядка 300 килограммов привлекли восемь специалистов.
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