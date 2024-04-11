https://ria.ru/20240411/sovbez-1939333957.html

Путин проведет очное совещание с членами Совбеза

Путин проведет очное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 11.04.2024

Путин проведет очное совещание с членами Совбеза

У президента РФ Владимира Путина в четверг запланирована очная встреча с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:17

2024-04-11T13:17

2024-04-11T13:18

совет безопасности рф

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в четверг запланирована очная встреча с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня также у президента, наряду с закрытыми встречами, запланирована встреча с постоянными членами Совбеза. Это будет очная встреча", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240404/kollegii-1937824710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет безопасности рф, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин