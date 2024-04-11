https://ria.ru/20240411/sovbez-1939333957.html
Путин проведет очное совещание с членами Совбеза
Путин проведет очное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 11.04.2024
Путин проведет очное совещание с членами Совбеза
У президента РФ Владимира Путина в четверг запланирована очная встреча с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:17
2024-04-11T13:17
2024-04-11T13:18
совет безопасности рф
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в четверг запланирована очная встреча с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня также у президента, наряду с закрытыми встречами, запланирована встреча с постоянными членами Совбеза. Это будет очная встреча", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240404/kollegii-1937824710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет безопасности рф, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Совет Безопасности РФ, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет очное совещание с членами Совбеза
Песков анонсировал очное совещание Путина с членами Совбеза