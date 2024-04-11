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Путин проведет очное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 11.04.2024
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13:17 11.04.2024 (обновлено: 13:18 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/sovbez-1939333957.html
Путин проведет очное совещание с членами Совбеза
Путин проведет очное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 11.04.2024
Путин проведет очное совещание с членами Совбеза
У президента РФ Владимира Путина в четверг запланирована очная встреча с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:17
2024-04-11T13:18
совет безопасности рф
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в четверг запланирована очная встреча с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня также у президента, наряду с закрытыми встречами, запланирована встреча с постоянными членами Совбеза. Это будет очная встреча", - сказал Песков журналистам.
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совет безопасности рф, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Совет Безопасности РФ, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет очное совещание с членами Совбеза

Песков анонсировал очное совещание Путина с членами Совбеза

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в четверг запланирована очная встреча с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня также у президента, наряду с закрытыми встречами, запланирована встреча с постоянными членами Совбеза. Это будет очная встреча", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Путин рассказал, как проводит закрытую часть коллегий с силовиками
4 апреля, 14:44
 
Совет Безопасности РФПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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