https://ria.ru/20240411/sotrudniki-1939200937.html

Более 1,4 миллиона человек задействованы в экономике Ozon

Более 1,4 миллиона человек задействованы в экономике Ozon - РИА Новости, 11.04.2024

Более 1,4 миллиона человек задействованы в экономике Ozon

Свыше 1,4 миллиона человек участвуют в экономике маркетплейса Ozon, 80% из них работают в регионах, сообщает пресс-служба маркетплейса. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:40

2024-04-11T08:40

2024-04-11T08:40

ozon

россия

технологии

маркетплейс

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Свыше 1,4 миллиона человек участвуют в экономике маркетплейса Ozon, 80% из них работают в регионах, сообщает пресс-служба маркетплейса.Отмечается, что компания обеспечивает заработком 470 тысяч продавцов и владельцев ПВЗ, порядка 60 тысяч водителей и курьеров, а также 30 тысяч экспертов, которые работают с карточками товаров, аналитикой, модерацией и прочим. В пунктах выдачи заказов заняты свыше 100 тысяч человек.Новые возможности для работы также создают продавцы: по оценкам маркетплейса, в их бизнесе занято как минимум 630 тысяч человек.У более чем половины продавцов собственная команда появляется уже на второй год работы. Каждый четвертый продавец нанимает одного сотрудника, у 19% — работает два-три человека, еще у 11% — более четырех. Планы по расширению команды в 2024 году есть у 29% продавцов.В пресс-службе подчеркнули, что спрос на специалистов, которые умеют работать с маркетплейсами, растет в большинстве регионов России.Ежедневную работу маркетплейса поддерживает 5,5 тысячи ИТ-специалистов, а в складских операциях занято около 100 тысяч человек - среди них и штатные сотрудники Ozon, и работники компаний-партнеров маркетплейса.

https://ria.ru/20240328/oborot-1936205961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ozon, россия, технологии, маркетплейс