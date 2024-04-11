Рейтинг@Mail.ru
Более 1,4 миллиона человек задействованы в экономике Ozon - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/sotrudniki-1939200937.html
Более 1,4 миллиона человек задействованы в экономике Ozon
Более 1,4 миллиона человек задействованы в экономике Ozon - РИА Новости, 11.04.2024
Более 1,4 миллиона человек задействованы в экономике Ozon
Свыше 1,4 миллиона человек участвуют в экономике маркетплейса Ozon, 80% из них работают в регионах, сообщает пресс-служба маркетплейса. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:40
2024-04-11T08:40
ozon
россия
технологии
маркетплейс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939212976_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_b890fb7f2b96d0604ebe296353caf7e6.png
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Свыше 1,4 миллиона человек участвуют в экономике маркетплейса Ozon, 80% из них работают в регионах, сообщает пресс-служба маркетплейса.Отмечается, что компания обеспечивает заработком 470 тысяч продавцов и владельцев ПВЗ, порядка 60 тысяч водителей и курьеров, а также 30 тысяч экспертов, которые работают с карточками товаров, аналитикой, модерацией и прочим. В пунктах выдачи заказов заняты свыше 100 тысяч человек.Новые возможности для работы также создают продавцы: по оценкам маркетплейса, в их бизнесе занято как минимум 630 тысяч человек.У более чем половины продавцов собственная команда появляется уже на второй год работы. Каждый четвертый продавец нанимает одного сотрудника, у 19% — работает два-три человека, еще у 11% — более четырех. Планы по расширению команды в 2024 году есть у 29% продавцов.В пресс-службе подчеркнули, что спрос на специалистов, которые умеют работать с маркетплейсами, растет в большинстве регионов России.Ежедневную работу маркетплейса поддерживает 5,5 тысячи ИТ-специалистов, а в складских операциях занято около 100 тысяч человек - среди них и штатные сотрудники Ozon, и работники компаний-партнеров маркетплейса.
https://ria.ru/20240328/oborot-1936205961.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939212976_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_6e7d243f4e76451d06e9e31599b72352.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ozon, россия, технологии, маркетплейс
Ozon, Россия, Технологии, маркетплейс

Более 1,4 миллиона человек задействованы в экономике Ozon

© Фото: Пресс-служба OzonПункт Ozon
Пункт Ozon
© Фото: Пресс-служба Ozon
Пункт Ozon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Свыше 1,4 миллиона человек участвуют в экономике маркетплейса Ozon, 80% из них работают в регионах, сообщает пресс-служба маркетплейса.
Отмечается, что компания обеспечивает заработком 470 тысяч продавцов и владельцев ПВЗ, порядка 60 тысяч водителей и курьеров, а также 30 тысяч экспертов, которые работают с карточками товаров, аналитикой, модерацией и прочим. В пунктах выдачи заказов заняты свыше 100 тысяч человек.
Новые возможности для работы также создают продавцы: по оценкам маркетплейса, в их бизнесе занято как минимум 630 тысяч человек.
У более чем половины продавцов собственная команда появляется уже на второй год работы. Каждый четвертый продавец нанимает одного сотрудника, у 19% — работает два-три человека, еще у 11% — более четырех. Планы по расширению команды в 2024 году есть у 29% продавцов.
В пресс-службе подчеркнули, что спрос на специалистов, которые умеют работать с маркетплейсами, растет в большинстве регионов России.
Ежедневную работу маркетплейса поддерживает 5,5 тысячи ИТ-специалистов, а в складских операциях занято около 100 тысяч человек - среди них и штатные сотрудники Ozon, и работники компаний-партнеров маркетплейса.
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Оборот продавцов на маркетплейсе Ozon в 2023 году вырос в 2,5 раза
28 марта, 10:00
 
OzonРоссияТехнологиимаркетплейс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала