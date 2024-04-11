https://ria.ru/20240411/solntse-1939233628.html

Врач напомнила о вреде солнца для кожи и дала советы по уходу за ней

Врач напомнила о вреде солнца для кожи и дала советы по уходу за ней - РИА Новости, 11.04.2024

Врач напомнила о вреде солнца для кожи и дала советы по уходу за ней

Чрезмерное попадание солнечных лучей на кожу негативно влияет на содержащиеся в ней коллаген и эластин, это приводит к появлению морщин, пигментных пятен и... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T03:16

2024-04-11T03:16

2024-04-11T03:16

общество

воз

невролог

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Чрезмерное попадание солнечных лучей на кожу негативно влияет на содержащиеся в ней коллаген и эластин, это приводит к появлению морщин, пигментных пятен и преждевременному старению, а для минимизации негативного эффекта следует не забывать использовать солнцезащитный крем, сообщила РИА Новости заместитель главного врача ГБУЗ МО "Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер" Наталья Белявцева. "Что же такое загар? Это потемнение кожи из-за накопления в ней специфического пигмента - меланина, в ответ на воздействие ультрафиолетового излучения. При чрезмерном попадании на кожу лучи пагубно влияют на коллаген и эластин, что приводит к преждевременному фотостарению кожи, способствуют появлению пигментных пятен, морщин и куперозу, а также провоцируют злокачественные изменения", - рассказала Белявцева. Врач подчеркнула, что наиболее безопасное время для солнечных ванн - с 9 до 11 часов утра и после 16 часов. Дневное время (с 11 до 16 часов), когда солнце наиболее активно, лучше проводить в тени. Кроме того, первый выход на солнце желательно ограничить до 15 минут, чтобы не получить ожог. "Для минимизации негативного влияния ультрафиолетовых лучей необходимо обязательно нанести солнцезащитное средство! Чем светлее кожа, тем больше должен быть солнцезащитный фактор (SPF). Он показывает долю ультрафиолета, воздействующего на кожу. Так, например, SPF 30 означает, что на покров попадет 1/30 вредного излучения, то есть с кремом вы можете находиться на солнце в 30 раз дольше, чем без него", - отметила Белявцева. Специалист подчеркнула, что существуют различные степени SPF-защиты, самые распространенные - SPF 10, SPF 15, SPF 20, SPF 30, SPF 50. Она также порекомендовала обновлять слой солнцезащитного крема после каждого купания или каждые два-три часа. При выборе солнцезащитного средства необходимо учесть тип кожи. Так, для жирной кожи подходят средства с легкой текстурой, такие как гель, флюид, эмульсия, обладающие некомедогенными свойствами. Для сухой кожи можно выбрать текстуры плотнее с увлажняющими и питательными компонентами - кремы и масла. Для чувствительной кожи подойдут гипоаллергенные средства с успокаивающими компонентами. "Также, выбирая SPF-защиту, необходимо ориентироваться на УФ-индекс вашего местонахождения. Его можно посмотреть на сайтах или приложениях с прогнозом погоды. Это показатель уровня ультрафиолетового излучения, установленный ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения – ред.). При УФ-индексе меньше двух можно выходить без солнцезащитного крема. Далее, чем выше индекс, тем больше степень SPF-защиты", - добавила врач. Кроме того, как отметила Белявцева, после пребывания на солнце защитный крем нужно смыть и нанести средство с увлажняющим и успокаивающим действием, это может быть крем, молочко или лосьон.

https://ria.ru/20240402/ochki-1937239202.html

https://ria.ru/20240409/dietolog-1938734095.html

https://ria.ru/20240407/voda-1938329430.html

https://radiosputnik.ru/20240220/zaedy-1928213668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, воз, невролог