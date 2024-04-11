Рейтинг@Mail.ru
Россия производит втрое больше снарядов, чем вся НАТО, заявили в альянсе - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 11.04.2024 (обновлено: 17:52 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/snaryady-1939406972.html
Россия производит втрое больше снарядов, чем вся НАТО, заявили в альянсе
Россия производит втрое больше снарядов, чем вся НАТО, заявили в альянсе - РИА Новости, 11.04.2024
Россия производит втрое больше снарядов, чем вся НАТО, заявили в альянсе
Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем вся НАТО, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи на... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:01
2024-04-11T17:52
в мире
россия
сша
украина
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем вся НАТО, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи на слушаниях в конгрессе США."Они (русские — Прим. ред.) превосходят страны НАТО по производству (артиллерийских снарядов — Прим. ред.) в соотношении три к одному", — пожаловался он.Каволи считает, что США должны предоставить Украине больше ракет, чем раньше. Киев зависит от американских поставок, поскольку производство снарядов в европейских странах отстает от потребностей, добавил он.Командующий также сказал, что США не хотят конфликта с Россией."Моя основная задача — сдерживать агрессию и предотвращать конфликты, а не воевать", — напомнил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру""Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют
https://ria.ru/20240410/vsu-1939192022.html
https://ria.ru/20240123/boepripasy-1922909181.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_590:0:3072:1862_1920x0_80_0_0_aad031c13d1dde87fd26f5ffa154c98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, нато
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Россия производит втрое больше снарядов, чем вся НАТО, заявили в альянсе

Главком НАТО в ЕС Каволи: РФ производит втрое больше снарядов, чем весь альянс

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем вся НАТО, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи на слушаниях в конгрессе США.
"Они (русские — Прим. ред.) превосходят страны НАТО по производству (артиллерийских снарядов — Прим. ред.) в соотношении три к одному", — пожаловался он.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Москва в пять раз превосходит Киев в обеспечении снарядами, заявили в НАТО
Вчера, 19:34
Каволи считает, что США должны предоставить Украине больше ракет, чем раньше. Киев зависит от американских поставок, поскольку производство снарядов в европейских странах отстает от потребностей, добавил он.
Командующий также сказал, что США не хотят конфликта с Россией.
"Моя основная задача — сдерживать агрессию и предотвращать конфликты, а не воевать", — напомнил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют
Транспортировка 155-мм артиллерийских снарядов на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
НАТО потратит более миллиарда долларов на производство боеприпасов
23 января, 11:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала