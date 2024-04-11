https://ria.ru/20240411/snaryady-1939406972.html

Россия производит втрое больше снарядов, чем вся НАТО, заявили в альянсе

Россия производит втрое больше снарядов, чем вся НАТО, заявили в альянсе - РИА Новости, 11.04.2024

Россия производит втрое больше снарядов, чем вся НАТО, заявили в альянсе

Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем вся НАТО, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи на... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:01

2024-04-11T17:01

2024-04-11T17:52

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специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем вся НАТО, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи на слушаниях в конгрессе США."Они (русские — Прим. ред.) превосходят страны НАТО по производству (артиллерийских снарядов — Прим. ред.) в соотношении три к одному", — пожаловался он.Каволи считает, что США должны предоставить Украине больше ракет, чем раньше. Киев зависит от американских поставок, поскольку производство снарядов в европейских странах отстает от потребностей, добавил он.Командующий также сказал, что США не хотят конфликта с Россией."Моя основная задача — сдерживать агрессию и предотвращать конфликты, а не воевать", — напомнил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру""Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют

https://ria.ru/20240410/vsu-1939192022.html

https://ria.ru/20240123/boepripasy-1922909181.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, нато