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Российский производитель водки отказался от тяжбы с Campari за бренд SKYY - РИА Новости, 11.04.2024
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12:30 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/skyy-1939311160.html
Российский производитель водки отказался от тяжбы с Campari за бренд SKYY
Российский производитель водки отказался от тяжбы с Campari за бренд SKYY - РИА Новости, 11.04.2024
Российский производитель водки отказался от тяжбы с Campari за бренд SKYY
Суд по интеллектуальным правам прекратил производство по иску российского импортера, дистрибьютора и производителя алкоголя ООО "Национальные алкогольные... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:30
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россия
милан
вологодская область
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
экономика
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам прекратил производство по иску российского импортера, дистрибьютора и производителя алкоголя ООО "Национальные алкогольные традиции", который просил прекратить правовую охрану в России двух товарных знаков SKYY, принадлежащих американскому филиалу крупного итальянского производителя алкогольных напитков Campari Group. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, накануне назначенного на четверг основного заседания по делу от истца поступило ходатайство с отказом от иска. Причины отказа не сообщаются. Речь в иске шла о российском товарном знаке в виде словесного элемента SKYY на синем фоне и о международном товарном знаке в виде синей бутылки, в какие разливается известная водка SKYY. Истец просил отменить регистрацию брендов вследствие их неиспользования в России. По данным Роспатента, товарный знак SKYY был зарегистрирован в России в 2013 году на имя калифорнийской SKYY Spirits (позже переименована в Campari America) для единственной категории товаров – "алкогольные напитки за исключением пива". Международный товарный знак существует с 2004 года. Gruppo Campari основана в 1860 году, штаб-квартира находится в Милане. Компания владеет более чем 45 торговыми марками напитков, которые производятся и продаются в 190 странах. Самые известные бренды: биттер Campari, вермут Cinzano, аперитив Aperol, виски Glen Grant, Wild Turkey, игристое вино Mondoro, Cinzano. Московская компания "Национальные алкогольные традиции" владеет Великоустюгским ликеро-водочным заводом (Вологодская область), который выпускает водку марок "Воздух", "Перепелка", "Морозов перегон" и других. Кроме того, НАТ продает испанские виски Glenhills и ром Mutiny ("Мятеж"), армянский коньяк "Вечерний Ереван", грузинское вино Sanatreli и другие напитки, сообщает сайт компании.
https://ria.ru/20240110/dzhinsy-1920554143.html
https://ria.ru/20240409/chay-1938798177.html
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россия, милан, вологодская область, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика
Россия, Милан, Вологодская область, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика
Российский производитель водки отказался от тяжбы с Campari за бренд SKYY

Производитель водки "Воздух" отказался от тяжбы с Campari за бренд SKYY

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам прекратил производство по иску российского импортера, дистрибьютора и производителя алкоголя ООО "Национальные алкогольные традиции", который просил прекратить правовую охрану в России двух товарных знаков SKYY, принадлежащих американскому филиалу крупного итальянского производителя алкогольных напитков Campari Group.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, накануне назначенного на четверг основного заседания по делу от истца поступило ходатайство с отказом от иска. Причины отказа не сообщаются.
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Речь в иске шла о российском товарном знаке в виде словесного элемента SKYY на синем фоне и о международном товарном знаке в виде синей бутылки, в какие разливается известная водка SKYY. Истец просил отменить регистрацию брендов вследствие их неиспользования в России.
По данным Роспатента, товарный знак SKYY был зарегистрирован в России в 2013 году на имя калифорнийской SKYY Spirits (позже переименована в Campari America) для единственной категории товаров – "алкогольные напитки за исключением пива". Международный товарный знак существует с 2004 года.
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Gruppo Campari основана в 1860 году, штаб-квартира находится в Милане. Компания владеет более чем 45 торговыми марками напитков, которые производятся и продаются в 190 странах. Самые известные бренды: биттер Campari, вермут Cinzano, аперитив Aperol, виски Glen Grant, Wild Turkey, игристое вино Mondoro, Cinzano.
Московская компания "Национальные алкогольные традиции" владеет Великоустюгским ликеро-водочным заводом (Вологодская область), который выпускает водку марок "Воздух", "Перепелка", "Морозов перегон" и других. Кроме того, НАТ продает испанские виски Glenhills и ром Mutiny ("Мятеж"), армянский коньяк "Вечерний Ереван", грузинское вино Sanatreli и другие напитки, сообщает сайт компании.
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РоссияМиланВологодская областьФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Экономика
 
 
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