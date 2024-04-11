https://ria.ru/20240411/sk-1939289444.html

СК заочно предъявил обвинение напавшему на полицейских в Подмосковье

СК заочно предъявил обвинение напавшему на полицейских в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2024

СК заочно предъявил обвинение напавшему на полицейских в Подмосковье

Наркоторговцу, подозреваемому в убийстве одного и ранении другого полицейского в Подмосковье, заочно предъявили обвинение, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:34

2024-04-11T11:34

2024-04-11T11:34

происшествия

московская область (подмосковье)

лосино-петровский

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Наркоторговцу, подозреваемому в убийстве одного и ранении другого полицейского в Подмосковье, заочно предъявили обвинение, сообщает пресс-служба областного главка СК РФ. Нападение на полицейских произошло вечером 7 апреля. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников убит на месте, второй получил тяжелые ранения. В связи с причастностью к преступлению разыскивается москвич Василий Буряков, сообщало МВД. "Жителю города Истры заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (статьи 317 и 222 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый объявлен в розыск", - рассказали в ведомстве. Фигурант пока не задержан, принимаются "исчерпывающие меры к установлению его местонахождения". По данным следствия, наркоторговец произвел в полицейских "из неустановленного на данный момент оружия не менее 6 выстрелов, после чего скрылся". "В результате нападения помощник участкового уполномоченного полиции Лосино-Петровского отдела полиции погиб на месте, а оперуполномоченный уголовного розыска Лосино-Петровского отдела полиции в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - добавили в СК.

https://radiosputnik.ru/20240409/napadenie-1938862371.html

https://ria.ru/20231203/ubiystvo-1913492573.html

московская область (подмосковье)

лосино-петровский

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), лосино-петровский, следственный комитет россии (ск рф), россия