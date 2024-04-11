https://ria.ru/20240411/sistema-1939320045.html

"Разрывает легкие": в США пришли в ужас от мощного российского оружия

"Разрывает легкие": в США пришли в ужас от мощного российского оружия - РИА Новости, 11.04.2024

"Разрывает легкие": в США пришли в ужас от мощного российского оружия

Российская армия успешно применяет в зоне спецоперации уникальные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" для уничтожения наземных сил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:41

2024-04-11T12:41

2024-04-11T13:10

технологии

вооруженные силы украины

высокоточные комплексы

тос-1а "солнцепек"

тос-2

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российская армия успешно применяет в зоне спецоперации уникальные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" для уничтожения наземных сил украинской армии, пишет американское издание Military Watch Magazine."Это оружие оптимально для нейтрализации наземных сил противника на укрепленных позициях и позволяет уничтожать здания, укрытия, траншеи и другие укрепления, разрывая при этом легкие всем присутствующим поблизости", — отметили в издании.Термобарические боеприпасы ТОС-1А "Солнцепек" работают следующим образом: они рассеивают газообразное облако химических веществ в воздухе, которое после этого детонирует вакуумным зарядом, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной, говорится в материале. Эта волна высасывает воздух из замкнутых пространств, добавил автор статьи. Кроме того, подчеркнули в издании, в настоящее время эту огнеметную систему эффективно дополняют авиабомбы ОДАБ-500, сбрасываемые с истребителей для уничтожения позиций ВСУ."Эта система привлекла на украинском театре военных действий внимания, пожалуй, больше любых других средств российских сухопутных войск", — заключил автор статьи.На прошлой неделе гендиректор ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" заявил, что точность тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" повысили до метров.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать ЗападуПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240411/zelenskiy-1939279665.html

https://ria.ru/20240411/otsenka-1939255864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, вооруженные силы украины, высокоточные комплексы, тос-1а "солнцепек", тос-2