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"Разрывает легкие": в США пришли в ужас от мощного российского оружия - РИА Новости, 11.04.2024
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12:41 11.04.2024 (обновлено: 13:10 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/sistema-1939320045.html
"Разрывает легкие": в США пришли в ужас от мощного российского оружия
"Разрывает легкие": в США пришли в ужас от мощного российского оружия - РИА Новости, 11.04.2024
"Разрывает легкие": в США пришли в ужас от мощного российского оружия
Российская армия успешно применяет в зоне спецоперации уникальные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" для уничтожения наземных сил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:41
2024-04-11T13:10
технологии
вооруженные силы украины
высокоточные комплексы
тос-1а "солнцепек"
тос-2
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российская армия успешно применяет в зоне спецоперации уникальные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" для уничтожения наземных сил украинской армии, пишет американское издание Military Watch Magazine."Это оружие оптимально для нейтрализации наземных сил противника на укрепленных позициях и позволяет уничтожать здания, укрытия, траншеи и другие укрепления, разрывая при этом легкие всем присутствующим поблизости", — отметили в издании.Термобарические боеприпасы ТОС-1А "Солнцепек" работают следующим образом: они рассеивают газообразное облако химических веществ в воздухе, которое после этого детонирует вакуумным зарядом, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной, говорится в материале. Эта волна высасывает воздух из замкнутых пространств, добавил автор статьи. Кроме того, подчеркнули в издании, в настоящее время эту огнеметную систему эффективно дополняют авиабомбы ОДАБ-500, сбрасываемые с истребителей для уничтожения позиций ВСУ."Эта система привлекла на украинском театре военных действий внимания, пожалуй, больше любых других средств российских сухопутных войск", — заключил автор статьи.На прошлой неделе гендиректор ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" заявил, что точность тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" повысили до метров.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать ЗападуПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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технологии, вооруженные силы украины, высокоточные комплексы, тос-1а "солнцепек", тос-2
Технологии, Вооруженные силы Украины, Высокоточные комплексы, ТОС-1А "Солнцепек", ТОС-2
"Разрывает легкие": в США пришли в ужас от мощного российского оружия

MWM: ВС РФ применяют уникальные огнеметные системы ТОС-1 и ТОС-2 в зоне СВО

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российская армия успешно применяет в зоне спецоперации уникальные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" для уничтожения наземных сил украинской армии, пишет американское издание Military Watch Magazine.
"Это оружие оптимально для нейтрализации наземных сил противника на укрепленных позициях и позволяет уничтожать здания, укрытия, траншеи и другие укрепления, разрывая при этом легкие всем присутствующим поблизости", — отметили в издании.
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Термобарические боеприпасы ТОС-1А "Солнцепек" работают следующим образом: они рассеивают газообразное облако химических веществ в воздухе, которое после этого детонирует вакуумным зарядом, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной, говорится в материале. Эта волна высасывает воздух из замкнутых пространств, добавил автор статьи. Кроме того, подчеркнули в издании, в настоящее время эту огнеметную систему эффективно дополняют авиабомбы ОДАБ-500, сбрасываемые с истребителей для уничтожения позиций ВСУ.
"Эта система привлекла на украинском театре военных действий внимания, пожалуй, больше любых других средств российских сухопутных войск", — заключил автор статьи.
На прошлой неделе гендиректор ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" заявил, что точность тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" повысили до метров.
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