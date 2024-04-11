"Разрывает легкие": в США пришли в ужас от мощного российского оружия
MWM: ВС РФ применяют уникальные огнеметные системы ТОС-1 и ТОС-2 в зоне СВО
© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российская армия успешно применяет в зоне спецоперации уникальные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" для уничтожения наземных сил украинской армии, пишет американское издание Military Watch Magazine.
"Это оружие оптимально для нейтрализации наземных сил противника на укрепленных позициях и позволяет уничтожать здания, укрытия, траншеи и другие укрепления, разрывая при этом легкие всем присутствующим поблизости", — отметили в издании.
Термобарические боеприпасы ТОС-1А "Солнцепек" работают следующим образом: они рассеивают газообразное облако химических веществ в воздухе, которое после этого детонирует вакуумным зарядом, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной, говорится в материале. Эта волна высасывает воздух из замкнутых пространств, добавил автор статьи. Кроме того, подчеркнули в издании, в настоящее время эту огнеметную систему эффективно дополняют авиабомбы ОДАБ-500, сбрасываемые с истребителей для уничтожения позиций ВСУ.
"Эта система привлекла на украинском театре военных действий внимания, пожалуй, больше любых других средств российских сухопутных войск", — заключил автор статьи.
На прошлой неделе гендиректор ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" заявил, что точность тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" повысили до метров.
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