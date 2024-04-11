https://ria.ru/20240411/shveytsariya-1939421836.html

Швейцария введет ограничительные меры на время конференции по Украине

Швейцария введет ограничительные меры на время конференции по Украине - РИА Новости, 11.04.2024

Швейцария введет ограничительные меры на время конференции по Украине

Швейцария введет ограничительные меры на дорогах и в воздушном пространстве во время мирной конференции по Украине 15 и 16 июня недалеко от города Люцерн,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:50

2024-04-11T17:50

2024-04-11T17:50

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ЖЕНЕВА, 11 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария введет ограничительные меры на дорогах и в воздушном пространстве во время мирной конференции по Украине 15 и 16 июня недалеко от города Люцерн, заявил РИА Новости представитель кантона Нивальдена Армин Эберли. "Для события такого масштаба неизбежны ограничения в целях обеспечения безопасности. Поэтому следует исходить из того, что непосредственно перед конференцией и во время нее для населения будут введены ограничения, например, в дорожном движении, на пешеходных маршрутах и в воздушном пространстве. Будет осуществляться активное наблюдение за местом проведения конференции и прилегающей территорией, а на маршрутах подъезда будут приняты меры контроля", - сказал он. Эберли добавил, что конкретные ограничения для населения в настоящее время разрабатываются и будут сообщены в соответствующее время. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://ria.ru/20240411/makron-1939416480.html

https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939147304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, швейцария, украина, владимир хохлов, дмитрий песков