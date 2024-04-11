https://ria.ru/20240411/shumkov-1939404335.html

В Кургане работают над дополнительной защитой водоканала

В Кургане работают над дополнительной защитой водоканала - РИА Новости, 11.04.2024

В Кургане работают над дополнительной защитой водоканала

Специалисты проводят работы по дополнительной защите водоканала в Кургане, чтобы не оставить жителей города без питьевой воды, сообщил глава региона Вадим... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:51

2024-04-11T16:51

2024-04-11T17:23

курган

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Специалисты проводят работы по дополнительной защите водоканала в Кургане, чтобы не оставить жителей города без питьевой воды, сообщил глава региона Вадим Шумков."Ведется работа по дополнительной защите водоканала для того, чтобы не оставить город без питьевой воды. Гражданам вместе с тем даны рекомендации осуществить запасы питьевой воды до месячного норматива", - доложил Шумков президенту России Владимиру Путину на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.

https://ria.ru/20240409/kurgan-1938922371.html

курган

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курган, происшествия, наводнения в россии — 2024