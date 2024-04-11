https://ria.ru/20240411/shumkov-1939404335.html
В Кургане работают над дополнительной защитой водоканала
В Кургане работают над дополнительной защитой водоканала - РИА Новости, 11.04.2024
В Кургане работают над дополнительной защитой водоканала
Специалисты проводят работы по дополнительной защите водоканала в Кургане, чтобы не оставить жителей города без питьевой воды, сообщил глава региона Вадим... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:51
2024-04-11T16:51
2024-04-11T17:23
курган
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Специалисты проводят работы по дополнительной защите водоканала в Кургане, чтобы не оставить жителей города без питьевой воды, сообщил глава региона Вадим Шумков."Ведется работа по дополнительной защите водоканала для того, чтобы не оставить город без питьевой воды. Гражданам вместе с тем даны рекомендации осуществить запасы питьевой воды до месячного норматива", - доложил Шумков президенту России Владимиру Путину на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.
https://ria.ru/20240409/kurgan-1938922371.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, происшествия, наводнения в россии — 2024
Курган, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Кургане работают над дополнительной защитой водоканала
Губернатор Шумков: в Кургане работают над дополнительной защитой водоканала