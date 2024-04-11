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В Кургане работают над дополнительной защитой водоканала - РИА Новости, 11.04.2024
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16:51 11.04.2024 (обновлено: 17:23 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/shumkov-1939404335.html
В Кургане работают над дополнительной защитой водоканала
В Кургане работают над дополнительной защитой водоканала - РИА Новости, 11.04.2024
В Кургане работают над дополнительной защитой водоканала
Специалисты проводят работы по дополнительной защите водоканала в Кургане, чтобы не оставить жителей города без питьевой воды, сообщил глава региона Вадим... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:51
2024-04-11T17:23
курган
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Специалисты проводят работы по дополнительной защите водоканала в Кургане, чтобы не оставить жителей города без питьевой воды, сообщил глава региона Вадим Шумков."Ведется работа по дополнительной защите водоканала для того, чтобы не оставить город без питьевой воды. Гражданам вместе с тем даны рекомендации осуществить запасы питьевой воды до месячного норматива", - доложил Шумков президенту России Владимиру Путину на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.
https://ria.ru/20240409/kurgan-1938922371.html
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курган, происшествия, наводнения в россии — 2024
Курган, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Кургане работают над дополнительной защитой водоканала

Губернатор Шумков: в Кургане работают над дополнительной защитой водоканала

© Фото : Муниципальное образование город КурганУкрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком
Укрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Муниципальное образование город Курган
Укрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Специалисты проводят работы по дополнительной защите водоканала в Кургане, чтобы не оставить жителей города без питьевой воды, сообщил глава региона Вадим Шумков.
"Ведется работа по дополнительной защите водоканала для того, чтобы не оставить город без питьевой воды. Гражданам вместе с тем даны рекомендации осуществить запасы питьевой воды до месячного норматива", - доложил Шумков президенту России Владимиру Путину на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.
Работы по повышению уровня дамбы в Кургане - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Росгидромет спрогнозировал приход большой воды в Курган 11-14 апреля
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КурганПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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