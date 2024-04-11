https://ria.ru/20240411/sanktsii-1939433089.html
В Швейцарии призвали отменить санкции, не принятые Совбезом ООН
В Швейцарии призвали отменить санкции, не принятые Совбезом ООН - РИА Новости, 12.04.2024
В Швейцарии призвали отменить санкции, не принятые Совбезом ООН
Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте "Демократический союз центра" (UDC) призывает в запросе на референдум, поданном правительству в этот четверг, отменить... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-11T18:40
2024-04-11T18:40
2024-04-12T01:56
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ЖЕНЕВА, 11 апр - РИА Новости. Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте "Демократический союз центра" (UDC) призывает в запросе на референдум, поданном правительству в этот четверг, отменить все санкции, введенные Швейцарией, которые не были приняты Советом Безопасности ООН, говорится в заявлении UDC. "Никаких невоенных принудительных мер (санкций) без обязательства по международному публичному праву (Совет Безопасности ООН)", - указывается как один из пунктов проекта референдума. Сторонники строгого нейтралитета Швейцарии , призывающие, в частности, к отмене западных санкций против России, собрали достаточно подписей, чтобы потребовать от правительства проведения референдума по этому вопросу для внесения поправок в конституцию. Запрос был подан 11 апреля. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций . Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии , - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
https://ria.ru/20240411/peskov-1939339052.html
https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930593832.html
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швейцария, берн (кантон), россия, оон, евросоюз, нато, совет безопасности оон
Швейцария, Берн (кантон), Россия, ООН, Евросоюз, НАТО, Совет Безопасности ООН
В Швейцарии призвали отменить санкции, не принятые Совбезом ООН
Крупнейшая партия Швейцарии потребовала отмены санкций, не принятых СБ ООН