https://ria.ru/20240411/sanktsii-1939263867.html

В ЕС решение суда по Авену и Фридману назвали тревожным прецедентом

В ЕС решение суда по Авену и Фридману назвали тревожным прецедентом - РИА Новости, 11.04.2024

В ЕС решение суда по Авену и Фридману назвали тревожным прецедентом

В Евросоюзе считают, что решение Суда ЕС по снятию санкций с российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана стало тревожным прецедентом для... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:00

2024-04-11T10:00

2024-04-11T11:06

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россия

украина

люксембург (округ)

михаил фридман

петр авен

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Евросоюзе считают, что решение Суда ЕС по снятию санкций с российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана стало тревожным прецедентом для оспаривания европейского режима санкций, сообщает газета Financial Times. Европейский суд общей юрисдикции в среду постановил исключить Авена и Фридмана из санкционных списков ЕС. При этом суд обязал Совет ЕС оплатить собственные издержки и расходы Авена и Фридмана, связанные с рассмотрением дела. Иски предпринимателей против Совета ЕС рассматривались в суде первой инстанции и могут быть оспорены. По мнению газеты, это решение открывает путь "сотням связанных с Кремлем физических лиц" к оспариванию европейского режима санкций. "Чиновники ЕС и юридические эксперты заявили, что неожиданное решение суда знаменует собой тревожный прецедент, поскольку оно ставит под сомнение принцип, использованный при введении многих других санкций, согласно которому близость к президенту России Владимиру Путину подразумевает причастность к вторжению", - говорится в сообщении издания. Согласно материалам суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, заявители утверждали, что доказательства для включения их в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечают европейским стандартам. Кроме того, принятые против них меры являются чрезмерными. Такие меры, по мнению предпринимателей, не соответствуют заявленной цели Совета ЕС и могли бы быть заменены на менее жесткие ограничения. Также они указывают, что Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются "влиятельными" в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету. "Вердикт проливает свет на очевидные недостатки... процесса сбора... данных в ЕС при составлении ограничений... с 2014 года", - говорится в сообщении издания.По информации источников, после начала специальной военной операции России на Украине ЕС, США, Канада и Британия установили процедуры для более оперативной координации введения санкций против одних и тех же физических и юридических лиц. При этом необходимость принятия быстрых и согласованных с союзниками решений сказалась на качестве проверки со стороны ЕС, отмечают источники."Некоторые... (из санкций) были подготовлены с уведомлением за несколько часов", - приводит газета слова одного из источников.В суд поступили десятки исков от российских, белорусских и украинских физических и юридических лиц добивающихся отмены санкций. После введения в июне 13-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают более 2,1 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших под ограничения. Также эксперты ЕС периодически пересматривают санкционные списки. При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов. Санкции уже были отменены в отношении бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. 14 сентября 2023 года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20240410/fridman-1939087180.html

https://ria.ru/20240410/fridman-1939064687.html

https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939143984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, украина, люксембург (округ), михаил фридман, петр авен, владимир путин, евросоюз, сша