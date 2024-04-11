https://ria.ru/20240411/salmin-1939457909.html

В Оренбурге подтопило еще 211 домов

В Оренбурге подтопило еще 211 домов - РИА Новости, 11.04.2024

В Оренбурге подтопило еще 211 домов

В Оренбурге количество затопленных участков выросло на 795, а домов – на 211, сообщил мэр Сергей Салмин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:06

2024-04-11T21:06

2024-04-11T21:20

оренбург

наводнения в россии — 2024

происшествия

уфа

прорыв дамбы в орске

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УФА, 11 апр - РИА. В Оренбурге количество затопленных участков выросло на 795, а домов – на 211, сообщил мэр Сергей Салмин в своем Telegram-канале."Сегодня, 11 апреля, Урал в Оренбурге продолжает подниматься. Сейчас его уровень достиг 1095 сантиметров. Количество подтопленных участков выросло на 795, еще 211 домов подтопило. На местах работают сотрудники полиции и медики", - написал мэр.Он отметил, что на Южно-Уральском водозаборе дежурят круглосуточно бригады. Угрозы подтопления оборудования сейчас нет.

оренбург

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбург, наводнения в россии — 2024, происшествия, уфа, прорыв дамбы в орске