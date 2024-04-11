https://ria.ru/20240411/salmin-1939457909.html
В Оренбурге подтопило еще 211 домов
В Оренбурге подтопило еще 211 домов - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбурге подтопило еще 211 домов
В Оренбурге количество затопленных участков выросло на 795, а домов – на 211, сообщил мэр Сергей Салмин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:06
2024-04-11T21:06
2024-04-11T21:20
оренбург
наводнения в россии — 2024
происшествия
уфа
прорыв дамбы в орске
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УФА, 11 апр - РИА. В Оренбурге количество затопленных участков выросло на 795, а домов – на 211, сообщил мэр Сергей Салмин в своем Telegram-канале."Сегодня, 11 апреля, Урал в Оренбурге продолжает подниматься. Сейчас его уровень достиг 1095 сантиметров. Количество подтопленных участков выросло на 795, еще 211 домов подтопило. На местах работают сотрудники полиции и медики", - написал мэр.Он отметил, что на Южно-Уральском водозаборе дежурят круглосуточно бригады. Угрозы подтопления оборудования сейчас нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, наводнения в россии — 2024, происшествия, уфа, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Уфа, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбурге подтопило еще 211 домов
Салмин: в Оренбурге число подтопленных участков выросла на 795, домов — на 211