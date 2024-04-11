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Россия будет работать над сохранением мира в космосе, заявил Рябков - РИА Новости, 11.04.2024
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16:31 11.04.2024 (обновлено: 16:49 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/ryabkov-1939399826.html
Россия будет работать над сохранением мира в космосе, заявил Рябков
Россия будет работать над сохранением мира в космосе, заявил Рябков - РИА Новости, 11.04.2024
Россия будет работать над сохранением мира в космосе, заявил Рябков
Россия будет работать над тем, чтобы сохранить космос мирным и без ударных систем, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:31
2024-04-11T16:49
россия
космос - риа наука
вашингтон (штат)
сергей рябков
москва
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия будет работать над тем, чтобы сохранить космос мирным и без ударных систем, заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Мы будем работать с мировым большинством в интересах гарантированного обеспечения сохранения космоса мирным, достижения ситуации, когда оттуда не будет исходить угроза ни для кого. Космос, конечно, используется в военных целях, но ударных средств там быть не должно", - отметил дипломат.Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что Вашингтон связывается с Москвой по вопросу развития Россией противоспутникового средства.
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россия, космос - риа наука, вашингтон (штат), сергей рябков, москва
Россия, Космос - РИА Наука, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, Москва
Россия будет работать над сохранением мира в космосе, заявил Рябков

Рябков: Россия будет работать над тем, чтобы сохранить космос мирным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия будет работать над тем, чтобы сохранить космос мирным и без ударных систем, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«
"Мы будем работать с мировым большинством в интересах гарантированного обеспечения сохранения космоса мирным, достижения ситуации, когда оттуда не будет исходить угроза ни для кого. Космос, конечно, используется в военных целях, но ударных средств там быть не должно", - отметил дипломат.
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что Вашингтон связывается с Москвой по вопросу развития Россией противоспутникового средства.
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РоссияКосмос - РИА НаукаВашингтон (штат)Сергей РябковМосква
 
 
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