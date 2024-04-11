https://ria.ru/20240411/ryabkov-1939399826.html

Россия будет работать над сохранением мира в космосе, заявил Рябков

Россия будет работать над сохранением мира в космосе, заявил Рябков - РИА Новости, 11.04.2024

Россия будет работать над сохранением мира в космосе, заявил Рябков

Россия будет работать над тем, чтобы сохранить космос мирным и без ударных систем, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:31

2024-04-11T16:31

2024-04-11T16:49

россия

космос - риа наука

вашингтон (штат)

сергей рябков

москва

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия будет работать над тем, чтобы сохранить космос мирным и без ударных систем, заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Мы будем работать с мировым большинством в интересах гарантированного обеспечения сохранения космоса мирным, достижения ситуации, когда оттуда не будет исходить угроза ни для кого. Космос, конечно, используется в военных целях, но ударных средств там быть не должно", - отметил дипломат.Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что Вашингтон связывается с Москвой по вопросу развития Россией противоспутникового средства.

https://ria.ru/20240411/obyazatelstva-1939399367.html

россия

вашингтон (штат)

москва

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2024

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россия, космос - риа наука, вашингтон (штат), сергей рябков, москва