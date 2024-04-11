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Россия будет работать над сохранением мира в космосе, заявил Рябков
Россия будет работать над сохранением мира в космосе, заявил Рябков - РИА Новости, 11.04.2024
Россия будет работать над сохранением мира в космосе, заявил Рябков
Россия будет работать над тем, чтобы сохранить космос мирным и без ударных систем, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:31
2024-04-11T16:31
2024-04-11T16:49
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космос - риа наука
вашингтон (штат)
сергей рябков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия будет работать над тем, чтобы сохранить космос мирным и без ударных систем, заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Мы будем работать с мировым большинством в интересах гарантированного обеспечения сохранения космоса мирным, достижения ситуации, когда оттуда не будет исходить угроза ни для кого. Космос, конечно, используется в военных целях, но ударных средств там быть не должно", - отметил дипломат.Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что Вашингтон связывается с Москвой по вопросу развития Россией противоспутникового средства.
https://ria.ru/20240411/obyazatelstva-1939399367.html
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россия, космос - риа наука, вашингтон (штат), сергей рябков, москва
Россия, Космос - РИА Наука, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, Москва
Россия будет работать над сохранением мира в космосе, заявил Рябков
Рябков: Россия будет работать над тем, чтобы сохранить космос мирным