https://ria.ru/20240411/ryabkov-1939358045.html

Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет, заявил Рябков

Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет, заявил Рябков - РИА Новости, 11.04.2024

Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет, заявил Рябков

В Москве допускают пересмотр объявленного ранее моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности из-за планов США развернуть такие же системы в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:25

2024-04-11T14:25

2024-04-11T15:48

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Москве допускают пересмотр объявленного ранее моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности из-за планов США развернуть такие же системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Как недавно обсуждалось в ходе визита министра иностранных дел России в Пекин, на двойное сдерживание мы должны ответить двойным противодействием. Одним из пунктов такого противодействия, несомненно, будет пересмотр нашего подхода к объявленному <...> нашим президентом одностороннему мораторию на развертывание подобных систем", — сказал он.Как напомнил дипломат, тогда было заявлено, что "появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира приведет к соответствующим шагам с нашей стороны".Рябков отметил, что по мере того, как соответствующие планы США приобретают все более конкретные очертания, Россия переходит к практическим ответным шагам. Он добавил, что это в полной мере относится и к европейскому направлению.На уточняющий вопрос, станет ли причиной для пересмотра Россией ее одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности появление таких систем США на их территории на острове Гуам, Рябков ответил утвердительно."Безусловно, конечно. Вопрос ставился нами всегда в плоскости того, что появление подобных систем в любом регионе (приведет к ответным шагам. — Прим. ред.). Если американские военные планировщики сочтут, что Гуам для них более удобен, соответственно, это будет неотложным и абсолютно понятным образом оцениваться, анализироваться, из этого будут делаться выводы и в Москве, и в Пекине, и в других столицах. Здесь разницы нет", — пояснил замминистра.В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. В России назвали американские обвинения голословными, подчеркнув, что страна полностью выполняла условия ДРСМД, а вопросы вызывают действия самих Штатов.В начале июля 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года ДРСМД прекратил свое действие. После этого российский лидер предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Свою инициативу он направил в основные страны Европы и Азии, а также в различные международные организации.Как отмечали позднее в Минобороны, НАТО фактически проигнорировала предложение Путина о введении моратория на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных мер для снятия существующих опасений.

https://ria.ru/20240408/nato-1938726501.html

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россия, сша, москва, сергей рябков, владимир путин, космос - риа наука