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Рябков прокомментировал возможное размещение ракет средней дальности в АТР - РИА Новости, 11.04.2024
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14:20 11.04.2024 (обновлено: 15:55 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/ryabkov-1939356838.html
Рябков прокомментировал возможное размещение ракет средней дальности в АТР
Рябков прокомментировал возможное размещение ракет средней дальности в АТР - РИА Новости, 11.04.2024
Рябков прокомментировал возможное размещение ракет средней дальности в АТР
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя возможное размещение ракет средней дальности в АТР, выразил надежду, что в этой ситуации... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:20
2024-04-11T15:55
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя возможное размещение ракет средней дальности в АТР, выразил надежду, что в этой ситуации обойдется без дальнейшего роста напряженности.По его словам, Москва хотела бы избежать дальнейшего наращивания потенциала, упорно создаваемого Вашингтоном в последние годы в сфере, которая раньше регулировалась договором о запрете ракет средней и меньшей дальности.Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.
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атр, сша, космос - риа наука
АТР, США, Космос - РИА Наука
Рябков прокомментировал возможное размещение ракет средней дальности в АТР

Рябков: Россия надеется, что обойдется без эскалационных сценариев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя возможное размещение ракет средней дальности в АТР, выразил надежду, что в этой ситуации обойдется без дальнейшего роста напряженности.
По его словам, Москва хотела бы избежать дальнейшего наращивания потенциала, упорно создаваемого Вашингтоном в последние годы в сфере, которая раньше регулировалась договором о запрете ракет средней и меньшей дальности.
Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.
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14:48
 
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