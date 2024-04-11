https://ria.ru/20240411/ryabkov-1939356838.html

Рябков прокомментировал возможное размещение ракет средней дальности в АТР

Рябков прокомментировал возможное размещение ракет средней дальности в АТР - РИА Новости, 11.04.2024

Рябков прокомментировал возможное размещение ракет средней дальности в АТР

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя возможное размещение ракет средней дальности в АТР, выразил надежду, что в этой ситуации... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:20

2024-04-11T14:20

2024-04-11T15:55

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя возможное размещение ракет средней дальности в АТР, выразил надежду, что в этой ситуации обойдется без дальнейшего роста напряженности.По его словам, Москва хотела бы избежать дальнейшего наращивания потенциала, упорно создаваемого Вашингтоном в последние годы в сфере, которая раньше регулировалась договором о запрете ракет средней и меньшей дальности.Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.

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атр, сша, космос - риа наука