Молдавским оппозиционерам запретили въезд в Румынию
Участникам фестиваля молодежи в Сириусе запретили въезд в Румынию
© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Представителям молодежной организации Next Generation молдавской оппозиционной партии "Возрождение", участникам Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, запретили въезд в Румынию, сообщил в четверг один из лидеров политсилы Юрий Витнянский.
"Наших товарищей из молодежной организации Next Generation Тома Маврогени и Николая Шиколая не пустили в Румынию. Выяснилось, что запрет на въезд основан на запросе молдавской СИБ. Раньше наши коллеги принимали участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе. Сейчас им вменяется угроза национальной безопасности. Какая угроза безопасности, если во Всемирном фестивале молодежи принимали участие более 20 000 человек?!" - заявил в ходе видеотрансляции в своем Telegram-канале Витнянский.
Он также отметил, что у одного из членов организации, которому румынские пограничники отказали во въезде в Румынию, есть также гражданство Греции.
"Этот нонсенс. Евросоюз запрещает въезд на свою территорию своим же гражданам?" - выразил удивление Витнянский.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.