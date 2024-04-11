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Молдавским оппозиционерам запретили въезд в Румынию - РИА Новости, 11.04.2024
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14:41 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/rumyniya-1939362247.html
Молдавским оппозиционерам запретили въезд в Румынию
Молдавским оппозиционерам запретили въезд в Румынию - РИА Новости, 11.04.2024
Молдавским оппозиционерам запретили въезд в Румынию
Представителям молодежной организации Next Generation молдавской оппозиционной партии "Возрождение", участникам Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе,... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:41
2024-04-11T14:41
в мире
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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Представителям молодежной организации Next Generation молдавской оппозиционной партии "Возрождение", участникам Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, запретили въезд в Румынию, сообщил в четверг один из лидеров политсилы Юрий Витнянский. Представители организации были приглашены на евросаммит новых альтернативных политических сил, который открывается в столице Болгарии Софии. "Наших товарищей из молодежной организации Next Generation Тома Маврогени и Николая Шиколая не пустили в Румынию. Выяснилось, что запрет на въезд основан на запросе молдавской СИБ. Раньше наши коллеги принимали участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе. Сейчас им вменяется угроза национальной безопасности. Какая угроза безопасности, если во Всемирном фестивале молодежи принимали участие более 20 000 человек?!" - заявил в ходе видеотрансляции в своем Telegram-канале Витнянский. Он также отметил, что у одного из членов организации, которому румынские пограничники отказали во въезде в Румынию, есть также гражданство Греции. "Этот нонсенс. Евросоюз запрещает въезд на свою территорию своим же гражданам?" - выразил удивление Витнянский. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240312/granitsa-1932504167.html
https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931518789.html
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в мире, румыния, болгария, софия (город), возрождение, молдавия, всемирный фестиваль молодежи — 2024
В мире, Румыния, Болгария, София (город), Возрождение, Молдавия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Молдавским оппозиционерам запретили въезд в Румынию

Участникам фестиваля молодежи в Сириусе запретили въезд в Румынию

© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Представителям молодежной организации Next Generation молдавской оппозиционной партии "Возрождение", участникам Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, запретили въезд в Румынию, сообщил в четверг один из лидеров политсилы Юрий Витнянский.
Представители организации были приглашены на евросаммит новых альтернативных политических сил, который открывается в столице Болгарии Софии.
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"Наших товарищей из молодежной организации Next Generation Тома Маврогени и Николая Шиколая не пустили в Румынию. Выяснилось, что запрет на въезд основан на запросе молдавской СИБ. Раньше наши коллеги принимали участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе. Сейчас им вменяется угроза национальной безопасности. Какая угроза безопасности, если во Всемирном фестивале молодежи принимали участие более 20 000 человек?!" - заявил в ходе видеотрансляции в своем Telegram-канале Витнянский.
Он также отметил, что у одного из членов организации, которому румынские пограничники отказали во въезде в Румынию, есть также гражданство Греции.
"Этот нонсенс. Евросоюз запрещает въезд на свою территорию своим же гражданам?" - выразил удивление Витнянский.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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