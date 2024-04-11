https://ria.ru/20240411/rumyniya-1939362247.html

Молдавским оппозиционерам запретили въезд в Румынию

Молдавским оппозиционерам запретили въезд в Румынию - РИА Новости, 11.04.2024

Молдавским оппозиционерам запретили въезд в Румынию

Представителям молодежной организации Next Generation молдавской оппозиционной партии "Возрождение", участникам Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:41

2024-04-11T14:41

2024-04-11T14:41

в мире

румыния

болгария

софия (город)

возрождение

молдавия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151449/38/1514493802_0:0:4737:2664_1920x0_80_0_0_e3c9020eb1bef4a4efbb574fc98b51b1.jpg

КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Представителям молодежной организации Next Generation молдавской оппозиционной партии "Возрождение", участникам Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, запретили въезд в Румынию, сообщил в четверг один из лидеров политсилы Юрий Витнянский. Представители организации были приглашены на евросаммит новых альтернативных политических сил, который открывается в столице Болгарии Софии. "Наших товарищей из молодежной организации Next Generation Тома Маврогени и Николая Шиколая не пустили в Румынию. Выяснилось, что запрет на въезд основан на запросе молдавской СИБ. Раньше наши коллеги принимали участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе. Сейчас им вменяется угроза национальной безопасности. Какая угроза безопасности, если во Всемирном фестивале молодежи принимали участие более 20 000 человек?!" - заявил в ходе видеотрансляции в своем Telegram-канале Витнянский. Он также отметил, что у одного из членов организации, которому румынские пограничники отказали во въезде в Румынию, есть также гражданство Греции. "Этот нонсенс. Евросоюз запрещает въезд на свою территорию своим же гражданам?" - выразил удивление Витнянский. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240312/granitsa-1932504167.html

https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931518789.html

румыния

болгария

софия (город)

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, болгария, софия (город), возрождение, молдавия, всемирный фестиваль молодежи — 2024