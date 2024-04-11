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Объекты в России защитят от атак БПЛА системами РЭБ - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:29 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/rostekh-1939469731.html
Объекты в России защитят от атак БПЛА системами РЭБ
Объекты в России защитят от атак БПЛА системами РЭБ - РИА Новости, 11.04.2024
Объекты в России защитят от атак БПЛА системами РЭБ
Объекты на территории России защитят от атак беспилотников войск Украины системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил первый заместитель гендиректора... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:29
2024-04-11T22:29
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
украина
владимир артяков
ростех
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Объекты на территории России защитят от атак беспилотников войск Украины системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков. "Мы сейчас активно проводим работу по защите наших инфраструктурных объектов на территории Российской Федерации. Это прежде всего, как мы вот понимаем, были случаи поражения нефтеперерабатывающих заводов, складских комплексов и так далее... У нас есть комплекс радиоэлектронной борьбы, который эффективно работает против практически всех видов дронов и всех видов управляемых летательных аппаратов. Уже применяем их, максимально надо их просто нарастить производство, мы этим сейчас занимаемся", - сказал Артяков. Он отметил, что недавно проводил на этот счет встречу с конструкторами и производителями, поставлена задача в короткие сроки увеличить производительность соответствующих компаний. ВСУ регулярно предпринимают попытки атак с помощью БПЛА самолетного типа объектов на территории России. Иногда за сутки уничтожаются десятки аппаратов над территориями российских регионов.
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безопасность, технологии, россия, украина, владимир артяков, ростех, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Украина, Владимир Артяков, Ростех, Вооруженные силы Украины
Объекты в России защитят от атак БПЛА системами РЭБ

"Ростех": объекты на территории России защитят от атак системами РЭБ

© AP Photo / Andrew KravchenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Объекты на территории России защитят от атак беспилотников войск Украины системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.
«
"Мы сейчас активно проводим работу по защите наших инфраструктурных объектов на территории Российской Федерации. Это прежде всего, как мы вот понимаем, были случаи поражения нефтеперерабатывающих заводов, складских комплексов и так далее... У нас есть комплекс радиоэлектронной борьбы, который эффективно работает против практически всех видов дронов и всех видов управляемых летательных аппаратов. Уже применяем их, максимально надо их просто нарастить производство, мы этим сейчас занимаемся", - сказал Артяков.
Он отметил, что недавно проводил на этот счет встречу с конструкторами и производителями, поставлена задача в короткие сроки увеличить производительность соответствующих компаний.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атак с помощью БПЛА самолетного типа объектов на территории России. Иногда за сутки уничтожаются десятки аппаратов над территориями российских регионов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияУкраинаВладимир АртяковРостехВооруженные силы Украины
 
 
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