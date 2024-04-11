https://ria.ru/20240411/rostekh-1939469731.html

Объекты в России защитят от атак БПЛА системами РЭБ

Объекты в России защитят от атак БПЛА системами РЭБ - РИА Новости, 11.04.2024

Объекты в России защитят от атак БПЛА системами РЭБ

Объекты на территории России защитят от атак беспилотников войск Украины системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил первый заместитель гендиректора... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T22:29

2024-04-11T22:29

2024-04-11T22:29

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

украина

владимир артяков

ростех

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890141054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8766fbbe1c808a2ae65b9dda46789c31.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Объекты на территории России защитят от атак беспилотников войск Украины системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков. "Мы сейчас активно проводим работу по защите наших инфраструктурных объектов на территории Российской Федерации. Это прежде всего, как мы вот понимаем, были случаи поражения нефтеперерабатывающих заводов, складских комплексов и так далее... У нас есть комплекс радиоэлектронной борьбы, который эффективно работает против практически всех видов дронов и всех видов управляемых летательных аппаратов. Уже применяем их, максимально надо их просто нарастить производство, мы этим сейчас занимаемся", - сказал Артяков. Он отметил, что недавно проводил на этот счет встречу с конструкторами и производителями, поставлена задача в короткие сроки увеличить производительность соответствующих компаний. ВСУ регулярно предпринимают попытки атак с помощью БПЛА самолетного типа объектов на территории России. Иногда за сутки уничтожаются десятки аппаратов над территориями российских регионов.

https://ria.ru/20231227/drony-1918364677.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, украина, владимир артяков, ростех, вооруженные силы украины