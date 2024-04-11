https://ria.ru/20240411/rostekh-1939466402.html
Конструкторы нашли уязвимые места в технике НАТО, рассказали в "Ростехе"
Конструкторы нашли уязвимые места в технике НАТО, рассказали в "Ростехе" - РИА Новости, 11.04.2024
Конструкторы нашли уязвимые места в технике НАТО, рассказали в "Ростехе"
Российские конструкторы при изучении трофейной техники стран НАТО определили ее наиболее слабые места, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха"... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:54
2024-04-11T21:54
2024-04-11T23:02
специальная военная операция на украине
технологии
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владимир артяков
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ростех
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безопасность
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские конструкторы при изучении трофейной техники стран НАТО определили ее наиболее слабые места, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире телеканала "Россия-1". "Мы очень активно взаимодействуем с нашими военными, которые доставляют с линии соприкосновения нам вооружение, военную технику. Безусловно, наши конструкторы активно занимаются этим, разбирают и бронетехнику, и легкую бронетехнику, смотрят уязвимые места", — отметил он.По словам Артякова, зная эти слабости, удается совершенствовать собственные боеприпасы и применять их достаточно эффективно. В частности, западные танки, которые сегодня поставляют на Украину, успешно уничтожаются российскими снарядами, добавил он."Нас всегда стращали, что американская техника, германская техника — очень сильная, мощная и практически неуязвима, но это просто сказки и вымыслы", — подчеркнул он.На сегодняшний день, согласно открытым данным, российские войска в качестве трофеев взяли почти все образцы бронетехники НАТО, поставленные Западом ВСУ. В частности, в зоне СВО удалось подбить все типы зарубежных танков, включая американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды".
https://ria.ru/20231001/tekhnika-1899801891.html
https://ria.ru/20231218/tekhnika-1916402581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир артяков, нато, ростех, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Владимир Артяков, НАТО, Ростех, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Конструкторы нашли уязвимые места в технике НАТО, рассказали в "Ростехе"
"Ростех": конструкторы, изучающие трофейную технику НАТО, нашли ее уязвимости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Российские конструкторы при изучении трофейной техники стран НАТО определили ее наиболее слабые места, сообщил
первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире телеканала "Россия-1".
«
"Мы очень активно взаимодействуем с нашими военными, которые доставляют с линии соприкосновения нам вооружение, военную технику. Безусловно, наши конструкторы активно занимаются этим, разбирают и бронетехнику, и легкую бронетехнику, смотрят уязвимые места", — отметил он.
По словам Артякова, зная эти слабости, удается совершенствовать собственные боеприпасы и применять их достаточно эффективно. В частности, западные танки, которые сегодня поставляют на Украину, успешно уничтожаются российскими снарядами, добавил он.
"Нас всегда стращали, что американская техника, германская техника — очень сильная, мощная и практически неуязвима, но это просто сказки и вымыслы", — подчеркнул он.
На сегодняшний день, согласно открытым данным, российские войска в качестве трофеев взяли почти все образцы бронетехники НАТО, поставленные Западом ВСУ.
В частности, в зоне СВО удалось подбить все типы зарубежных танков, включая американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды".