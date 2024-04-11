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Конструкторы нашли уязвимые места в технике НАТО, рассказали в "Ростехе" - РИА Новости, 11.04.2024
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21:54 11.04.2024 (обновлено: 23:02 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/rostekh-1939466402.html
Конструкторы нашли уязвимые места в технике НАТО, рассказали в "Ростехе"
Конструкторы нашли уязвимые места в технике НАТО, рассказали в "Ростехе" - РИА Новости, 11.04.2024
Конструкторы нашли уязвимые места в технике НАТО, рассказали в "Ростехе"
Российские конструкторы при изучении трофейной техники стран НАТО определили ее наиболее слабые места, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха"... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:54
2024-04-11T23:02
специальная военная операция на украине
технологии
россия
владимир артяков
нато
ростех
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские конструкторы при изучении трофейной техники стран НАТО определили ее наиболее слабые места, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире телеканала "Россия-1". "Мы очень активно взаимодействуем с нашими военными, которые доставляют с линии соприкосновения нам вооружение, военную технику. Безусловно, наши конструкторы активно занимаются этим, разбирают и бронетехнику, и легкую бронетехнику, смотрят уязвимые места", — отметил он.По словам Артякова, зная эти слабости, удается совершенствовать собственные боеприпасы и применять их достаточно эффективно. В частности, западные танки, которые сегодня поставляют на Украину, успешно уничтожаются российскими снарядами, добавил он."Нас всегда стращали, что американская техника, германская техника — очень сильная, мощная и практически неуязвима, но это просто сказки и вымыслы", — подчеркнул он.На сегодняшний день, согласно открытым данным, российские войска в качестве трофеев взяли почти все образцы бронетехники НАТО, поставленные Западом ВСУ. В частности, в зоне СВО удалось подбить все типы зарубежных танков, включая американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды".
https://ria.ru/20231001/tekhnika-1899801891.html
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технологии, россия, владимир артяков, нато, ростех, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Владимир Артяков, НАТО, Ростех, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Конструкторы нашли уязвимые места в технике НАТО, рассказали в "Ростехе"

"Ростех": конструкторы, изучающие трофейную технику НАТО, нашли ее уязвимости

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТрофейная немецкая БМП "Мардер", восстановленная военнослужащими ЦВО
Трофейная немецкая БМП Мардер, восстановленная военнослужащими ЦВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Трофейная немецкая БМП "Мардер", восстановленная военнослужащими ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские конструкторы при изучении трофейной техники стран НАТО определили ее наиболее слабые места, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире телеканала "Россия-1".
«
"Мы очень активно взаимодействуем с нашими военными, которые доставляют с линии соприкосновения нам вооружение, военную технику. Безусловно, наши конструкторы активно занимаются этим, разбирают и бронетехнику, и легкую бронетехнику, смотрят уязвимые места", — отметил он.
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По словам Артякова, зная эти слабости, удается совершенствовать собственные боеприпасы и применять их достаточно эффективно. В частности, западные танки, которые сегодня поставляют на Украину, успешно уничтожаются российскими снарядами, добавил он.
"Нас всегда стращали, что американская техника, германская техника — очень сильная, мощная и практически неуязвима, но это просто сказки и вымыслы", — подчеркнул он.
На сегодняшний день, согласно открытым данным, российские войска в качестве трофеев взяли почти все образцы бронетехники НАТО, поставленные Западом ВСУ.
В частности, в зоне СВО удалось подбить все типы зарубежных танков, включая американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды".
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияВладимир АртяковНАТОРостехВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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