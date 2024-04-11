https://ria.ru/20240411/rostekh-1939466402.html

Конструкторы нашли уязвимые места в технике НАТО, рассказали в "Ростехе"

Конструкторы нашли уязвимые места в технике НАТО, рассказали в "Ростехе" - РИА Новости, 11.04.2024

Конструкторы нашли уязвимые места в технике НАТО, рассказали в "Ростехе"

Российские конструкторы при изучении трофейной техники стран НАТО определили ее наиболее слабые места, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха"... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:54

2024-04-11T21:54

2024-04-11T23:02

специальная военная операция на украине

технологии

россия

владимир артяков

нато

ростех

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские конструкторы при изучении трофейной техники стран НАТО определили ее наиболее слабые места, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире телеканала "Россия-1". "Мы очень активно взаимодействуем с нашими военными, которые доставляют с линии соприкосновения нам вооружение, военную технику. Безусловно, наши конструкторы активно занимаются этим, разбирают и бронетехнику, и легкую бронетехнику, смотрят уязвимые места", — отметил он.По словам Артякова, зная эти слабости, удается совершенствовать собственные боеприпасы и применять их достаточно эффективно. В частности, западные танки, которые сегодня поставляют на Украину, успешно уничтожаются российскими снарядами, добавил он."Нас всегда стращали, что американская техника, германская техника — очень сильная, мощная и практически неуязвима, но это просто сказки и вымыслы", — подчеркнул он.На сегодняшний день, согласно открытым данным, российские войска в качестве трофеев взяли почти все образцы бронетехники НАТО, поставленные Западом ВСУ. В частности, в зоне СВО удалось подбить все типы зарубежных танков, включая американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды".

https://ria.ru/20231001/tekhnika-1899801891.html

https://ria.ru/20231218/tekhnika-1916402581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

технологии, россия, владимир артяков, нато, ростех, вооруженные силы украины, безопасность