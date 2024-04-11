Стать ткачом и прыгнуть с парашютом: мастер-классы выставки "Россия"

В павильоне № 75 с сольным концертом выступил детский коллектив "Премьера". Девяносто ребят танцевали и пели в разных сценических стилях и направлениях.
В павильоне № 75 с сольным концертом выступил детский коллектив "Премьера". Девяносто ребят танцевали и пели в разных сценических стилях и направлениях.
В павильоне № 457 на деловой сессии предпринимателям рассказали, как цифровизация помогает наладить контакты сбыта и продвигать национальный бренд Made in Russia ("Сделано в России").
В павильоне № 457 на деловой сессии предпринимателям рассказали, как цифровизация помогает наладить контакты сбыта и продвигать национальный бренд Made in Russia ("Сделано в России").
У стенда Крыма установили ткацкий станок. На мастер-классе любой желающий мог познакомиться с древним ремеслом, соткать пояс, или хотя бы при помощи бёрдо пробросить челнок между нитей основ.
У стенда Крыма установили ткацкий станок. На мастер-классе любой желающий мог познакомиться с древним ремеслом, соткать пояс, или хотя бы при помощи бёрдо пробросить челнок между нитей основ.
На экспозиции для детей Минобороны "Армия России — старт в успешное будущее" ребята с помощью интерактивных тренажеров могли сразу примерить на себя воинскую службу и профессии. Например, прыгнуть с парашютом.
На экспозиции для детей Минобороны "Армия России — старт в успешное будущее" ребята с помощью интерактивных тренажеров могли сразу примерить на себя воинскую службу и профессии. Например, прыгнуть с парашютом.
Частыми гостями павильона "Армия — детям" становятся юнармейцы. Подростки узнают о различных специальностях в армии, таких как врач, инженер, пилот, разведчик и многих других.
Частыми гостями павильона "Армия — детям" становятся юнармейцы. Подростки узнают о различных специальностях в армии, таких как врач, инженер, пилот, разведчик и многих других.
В Доме молодежи стартовал марафон "На старт! Внимание! Бизнес!". Дмитрий Литвин, руководитель трека Росмолодежь.Бизнес, рассказал о запланированных на этот год 800 программах по развитию предпринимательства для начинающих бизнесменов.
В Доме молодежи стартовал марафон "На старт! Внимание! Бизнес!". Дмитрий Литвин, руководитель трека Росмолодежь.Бизнес, рассказал о запланированных на этот год 800 программах по развитию предпринимательства для начинающих бизнесменов.
Участники экскурсии "Армия России — старт в успешное будущее" могли вживую пообщаться с военными, а также узнать о подвигах через интерактивные и мультимедийные источники информации.
Участники экскурсии "Армия России — старт в успешное будущее" могли вживую пообщаться с военными, а также узнать о подвигах через интерактивные и мультимедийные источники информации.
В павильоне Координационного центра правительства России бизнесменам объяснили, как современные цифровые технологии минимизируют бюрократические барьеры и позволяют интегрироваться в международную торговлю.
В павильоне Координационного центра правительства России бизнесменам объяснили, как современные цифровые технологии минимизируют бюрократические барьеры и позволяют интегрироваться в международную торговлю.
В Природограде День Российского недропользования отметили деловой программой специалистов геологической отрасли с участием вице-премьера Виктории Абрамченко.
В Природограде День Российского недропользования отметили деловой программой специалистов геологической отрасли с участием вице-премьера Виктории Абрамченко.
Юные посетители павильона Z "Армия детям" познакомились с с современными технологиями и вооружением, которые используются в российских войсках.
Юные посетители павильона Z "Армия детям" познакомились с с современными технологиями и вооружением, которые используются в российских войсках.