https://ria.ru/20240411/rossiya-1939296201.html

Стать ткачом и прыгнуть с парашютом: мастер-классы выставки "Россия"

Стать ткачом и прыгнуть с парашютом: мастер-классы выставки "Россия" - РИА Новости, 11.04.2024

Стать ткачом и прыгнуть с парашютом: мастер-классы выставки "Россия"

Интерактивные тренажеры павильона Минобороны и мастер-класс по ткачеству привлекали посетителей выставки-форума "Россия" на этой неделе. Подробности — в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:37

2024-04-11T14:37

2024-04-11T14:37

фото

выставка-форум "россия"

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

виктория абрамченко

технологии

армия россии

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Интерактивные тренажеры павильона Минобороны и мастер-класс по ткачеству привлекали посетителей выставки-форума "Россия" на этой неделе. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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