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Стать ткачом и прыгнуть с парашютом: мастер-классы выставки "Россия" - РИА Новости, 11.04.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:37 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/rossiya-1939296201.html
Стать ткачом и прыгнуть с парашютом: мастер-классы выставки "Россия"
Стать ткачом и прыгнуть с парашютом: мастер-классы выставки "Россия" - РИА Новости, 11.04.2024
Стать ткачом и прыгнуть с парашютом: мастер-классы выставки "Россия"
Интерактивные тренажеры павильона Минобороны и мастер-класс по ткачеству привлекали посетителей выставки-форума "Россия" на этой неделе. Подробности — в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:37
2024-04-11T14:37
фото
выставка-форум "россия"
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
виктория абрамченко
технологии
армия россии
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Интерактивные тренажеры павильона Минобороны и мастер-класс по ткачеству привлекали посетителей выставки-форума "Россия" на этой неделе. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), виктория абрамченко, технологии, армия россии, министерство обороны рф (минобороны рф), бренд сделано в россии (made in russia)
Фото, Выставка-форум "Россия", Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Виктория Абрамченко, Технологии, Армия России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Стать ткачом и прыгнуть с парашютом: мастер-классы выставки "Россия"

Читать ria.ru в
Интерактивные тренажеры павильона Минобороны и мастер-класс по ткачеству привлекали посетителей выставки-форума "Россия" на этой неделе. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне № 75 с сольным концертом выступил детский коллектив "Премьера". Девяносто ребят танцевали и пели в разных сценических стилях и направлениях.

Выставка Россия. Участники Образцового детского театрального центра Премьера на концерте Территория дружбы

В павильоне № 75 с сольным концертом выступил детский коллектив "Премьера". Девяносто ребят танцевали и пели в разных сценических стилях и направлениях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В павильоне № 457 на деловой сессии предпринимателям рассказали, как цифровизация помогает наладить контакты сбыта и продвигать национальный бренд Made in Russia ("Сделано в России").

Выставка Россия. Деловая сессия на тему Как цифровизация изменила и продолжает менять экспортные процессы

В павильоне № 457 на деловой сессии предпринимателям рассказали, как цифровизация помогает наладить контакты сбыта и продвигать национальный бренд Made in Russia ("Сделано в России").

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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У стенда Крыма установили ткацкий станок. На мастер-классе любой желающий мог познакомиться с древним ремеслом, соткать пояс, или хотя бы при помощи бёрдо пробросить челнок между нитей основ.

Выставка Россия. Мастер-класс Ткачество на ткацком станке

У стенда Крыма установили ткацкий станок. На мастер-классе любой желающий мог познакомиться с древним ремеслом, соткать пояс, или хотя бы при помощи бёрдо пробросить челнок между нитей основ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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На экспозиции для детей Минобороны "Армия России — старт в успешное будущее" ребята с помощью интерактивных тренажеров могли сразу примерить на себя воинскую службу и профессии. Например, прыгнуть с парашютом.

Выставка Россия. Экскурсия со Знанием Армия России — старт в успешное будущее

На экспозиции для детей Минобороны "Армия России — старт в успешное будущее" ребята с помощью интерактивных тренажеров могли сразу примерить на себя воинскую службу и профессии. Например, прыгнуть с парашютом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Частыми гостями павильона "Армия — детям" становятся юнармейцы. Подростки узнают о различных специальностях в армии, таких как врач, инженер, пилот, разведчик и многих других.

Выставка Россия. Экскурсия со Знанием Армия России - старт в успешное будущее

Частыми гостями павильона "Армия — детям" становятся юнармейцы. Подростки узнают о различных специальностях в армии, таких как врач, инженер, пилот, разведчик и многих других.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В Доме молодежи стартовал марафон "На старт! Внимание! Бизнес!". Дмитрий Литвин, руководитель трека Росмолодежь.Бизнес, рассказал о запланированных на этот год 800 программах по развитию предпринимательства для начинающих бизнесменов.

Выставка Россия. Старт нового сезона проектов Росмолодежь. Бизнес На старт! Внимание! Бизнес!

В Доме молодежи стартовал марафон "На старт! Внимание! Бизнес!". Дмитрий Литвин, руководитель трека Росмолодежь.Бизнес, рассказал о запланированных на этот год 800 программах по развитию предпринимательства для начинающих бизнесменов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Участники экскурсии "Армия России — старт в успешное будущее" могли вживую пообщаться с военными, а также узнать о подвигах через интерактивные и мультимедийные источники информации.

Выставка Россия. Экскурсия со Знанием Армия России - старт в успешное будущее

Участники экскурсии "Армия России — старт в успешное будущее" могли вживую пообщаться с военными, а также узнать о подвигах через интерактивные и мультимедийные источники информации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне Координационного центра правительства России бизнесменам объяснили, как современные цифровые технологии минимизируют бюрократические барьеры и позволяют интегрироваться в международную торговлю.

Выставка Россия. Деловая сессия на тему Как цифровизация изменила и продолжает менять экспортные процессы

В павильоне Координационного центра правительства России бизнесменам объяснили, как современные цифровые технологии минимизируют бюрократические барьеры и позволяют интегрироваться в международную торговлю.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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В Природограде День Российского недропользования отметили деловой программой специалистов геологической отрасли с участием вице-премьера Виктории Абрамченко.

Выставка Россия. День российского недропользования

В Природограде День Российского недропользования отметили деловой программой специалистов геологической отрасли с участием вице-премьера Виктории Абрамченко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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Юные посетители павильона Z "Армия детям" познакомились с с современными технологиями и вооружением, которые используются в российских войсках.

Выставка Россия. Экскурсия со Знанием Армия России - старт в успешное будущее

Юные посетители павильона Z "Армия детям" познакомились с с современными технологиями и вооружением, которые используются в российских войсках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка-форум "Россия"ФотоРоссияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Виктория АбрамченкоТехнологииАрмия РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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