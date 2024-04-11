https://ria.ru/20240411/roskosmos-1939391883.html

Лукашенко наградил главу "Роскосмоса" орденом Дружбы народов

Лукашенко наградил главу "Роскосмоса" орденом Дружбы народов - РИА Новости, 11.04.2024

Лукашенко наградил главу "Роскосмоса" орденом Дружбы народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил главу "Роскосмоса" Юрия Борисова орденом Дружбы народов, сообщил в четверг близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:57

2024-04-11T15:57

2024-04-11T16:12

космос - риа наука

роскосмос

белоруссия

александр лукашенко

юрий борисов (роскосмос)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938827698_0:0:3325:1871_1920x0_80_0_0_c7386b30d6ce7cbba09be178c2589f33.jpg

МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил главу "Роскосмоса" Юрия Борисова орденом Дружбы народов, сообщил в четверг близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Ордена Дружбы народов удостоен генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов", - говорится в сообщении.Отмечается, что "благодарность президента Беларуси объявлена исполнительному директору по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергею Крикалеву, космонавту-испытателю Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Олегу Новицкому и начальнику этого центра Максиму Харламову".Ранее в четверг Лукашенко вручил госнаграды первому в истории независимой Белоруссии белорусскому космонавту Марине Василевской, ее дублеру Анастасии Ленковой, а также белорусам, которые участвовали в реализации и подготовке проекта по полету на МКС белорусского космонавта.Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана в 6 апреля в 10.17 мск, на Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара. Новицкого и Василевскую доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые.

https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html

https://ria.ru/20240319/kosmos-1934205509.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, белоруссия, александр лукашенко, юрий борисов (роскосмос), россия