Лукашенко наградил главу "Роскосмоса" орденом Дружбы народов
Лукашенко наградил главу "Роскосмоса" Борисова орденом Дружбы народов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов. Архивное фото
МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил главу "Роскосмоса" Юрия Борисова орденом Дружбы народов, сообщил в четверг близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Ордена Дружбы народов удостоен генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что "благодарность президента Беларуси объявлена исполнительному директору по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергею Крикалеву, космонавту-испытателю Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Олегу Новицкому и начальнику этого центра Максиму Харламову".
Ранее в четверг Лукашенко вручил госнаграды первому в истории независимой Белоруссии белорусскому космонавту Марине Василевской, ее дублеру Анастасии Ленковой, а также белорусам, которые участвовали в реализации и подготовке проекта по полету на МКС белорусского космонавта.
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана в 6 апреля в 10.17 мск, на Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара. Новицкого и Василевскую доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые.