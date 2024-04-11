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Лукашенко наградил главу "Роскосмоса" орденом Дружбы народов - РИА Новости, 11.04.2024
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15:57 11.04.2024 (обновлено: 16:12 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/roskosmos-1939391883.html
Лукашенко наградил главу "Роскосмоса" орденом Дружбы народов
Лукашенко наградил главу "Роскосмоса" орденом Дружбы народов - РИА Новости, 11.04.2024
Лукашенко наградил главу "Роскосмоса" орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил главу "Роскосмоса" Юрия Борисова орденом Дружбы народов, сообщил в четверг близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:57
2024-04-11T16:12
космос - риа наука
роскосмос
белоруссия
александр лукашенко
юрий борисов (роскосмос)
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил главу "Роскосмоса" Юрия Борисова орденом Дружбы народов, сообщил в четверг близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Ордена Дружбы народов удостоен генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов", - говорится в сообщении.Отмечается, что "благодарность президента Беларуси объявлена исполнительному директору по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергею Крикалеву, космонавту-испытателю Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Олегу Новицкому и начальнику этого центра Максиму Харламову".Ранее в четверг Лукашенко вручил госнаграды первому в истории независимой Белоруссии белорусскому космонавту Марине Василевской, ее дублеру Анастасии Ленковой, а также белорусам, которые участвовали в реализации и подготовке проекта по полету на МКС белорусского космонавта.Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана в 6 апреля в 10.17 мск, на Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара. Новицкого и Василевскую доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые.
https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html
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космос - риа наука, роскосмос, белоруссия, александр лукашенко, юрий борисов (роскосмос), россия
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Белоруссия, Александр Лукашенко, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия
Лукашенко наградил главу "Роскосмоса" орденом Дружбы народов

Лукашенко наградил главу "Роскосмоса" Борисова орденом Дружбы народов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов. Архивное фото
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил главу "Роскосмоса" Юрия Борисова орденом Дружбы народов, сообщил в четверг близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Ордена Дружбы народов удостоен генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов", - говорится в сообщении.
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Лукашенко боится, что американцы похитят белоруску на МКС
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Отмечается, что "благодарность президента Беларуси объявлена исполнительному директору по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергею Крикалеву, космонавту-испытателю Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Олегу Новицкому и начальнику этого центра Максиму Харламову".
Ранее в четверг Лукашенко вручил госнаграды первому в истории независимой Белоруссии белорусскому космонавту Марине Василевской, ее дублеру Анастасии Ленковой, а также белорусам, которые участвовали в реализации и подготовке проекта по полету на МКС белорусского космонавта.
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана в 6 апреля в 10.17 мск, на Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара. Новицкого и Василевскую доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые.
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