https://ria.ru/20240411/rosaviatsiya-1939235429.html
СМИ: Росавиация предложила уволить топ-менеджеров "Уральских авиалиний"
СМИ: Росавиация предложила уволить топ-менеджеров "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 11.04.2024
СМИ: Росавиация предложила уволить топ-менеджеров "Уральских авиалиний"
Комиссия Росавиации рекомендовала "Уральским авиалиниям" рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям двух топ-менеджеров, ответственных за... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T04:09
2024-04-11T04:09
2024-04-11T11:27
омск
новосибирск
сочи
сергей скуратов
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
airbus а320
происшествия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Комиссия Росавиации рекомендовала "Уральским авиалиниям" рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям двух топ-менеджеров, ответственных за обеспечение безопасности полетов, пишут "Известия" со ссылкой на отчет комиссии, посвященный расследованию аварийной посадки лайнера авиакомпании в поле под Новосибирском.Комиссия пришла к выводу, что посадка лайнера в поле произошла из-за допущенных экипажем множественных нарушений, при этом причинами недостаточной подготовки пилотов она назвала "недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании".Комиссия рекомендовала авиакомпании среди прочего рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям ответственных за обеспечение безопасности полетов: летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина.При этом начальник инспекции по безопасности полетов "Уральских авиалиний" Дмитрий Соловьев, входивший в состав комиссии, не согласился с некоторыми доводами в отчете, попросив изменить свыше десяти формулировок.Пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова заявила изданию, что решение по указанным топ-менеджерам примет совет директоров.Самолет "Уральских авиалиний", 12 сентября 2023 года летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу.Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240304/samolet-1931071932.html
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омск, новосибирск, сочи, сергей скуратов, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus а320, происшествия
Омск, Новосибирск, Сочи, Сергей Скуратов, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus А320, Происшествия
СМИ: Росавиация предложила уволить топ-менеджеров "Уральских авиалиний"
"Известия": Росавиация предложила уволить топ-менеджеров "Уральских авиалиний"