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СМИ: Росавиация предложила уволить топ-менеджеров "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 11.04.2024
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04:09 11.04.2024 (обновлено: 11:27 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/rosaviatsiya-1939235429.html
СМИ: Росавиация предложила уволить топ-менеджеров "Уральских авиалиний"
СМИ: Росавиация предложила уволить топ-менеджеров "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 11.04.2024
СМИ: Росавиация предложила уволить топ-менеджеров "Уральских авиалиний"
Комиссия Росавиации рекомендовала "Уральским авиалиниям" рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям двух топ-менеджеров, ответственных за... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T04:09
2024-04-11T11:27
омск
новосибирск
сочи
сергей скуратов
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
airbus а320
происшествия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Комиссия Росавиации рекомендовала "Уральским авиалиниям" рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям двух топ-менеджеров, ответственных за обеспечение безопасности полетов, пишут "Известия" со ссылкой на отчет комиссии, посвященный расследованию аварийной посадки лайнера авиакомпании в поле под Новосибирском.Комиссия пришла к выводу, что посадка лайнера в поле произошла из-за допущенных экипажем множественных нарушений, при этом причинами недостаточной подготовки пилотов она назвала "недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании".Комиссия рекомендовала авиакомпании среди прочего рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям ответственных за обеспечение безопасности полетов: летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина.При этом начальник инспекции по безопасности полетов "Уральских авиалиний" Дмитрий Соловьев, входивший в состав комиссии, не согласился с некоторыми доводами в отчете, попросив изменить свыше десяти формулировок.Пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова заявила изданию, что решение по указанным топ-менеджерам примет совет директоров.Самолет "Уральских авиалиний", 12 сентября 2023 года летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу.Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
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омск, новосибирск, сочи, сергей скуратов, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus а320, происшествия
Омск, Новосибирск, Сочи, Сергей Скуратов, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus А320, Происшествия
СМИ: Росавиация предложила уволить топ-менеджеров "Уральских авиалиний"

"Известия": Росавиация предложила уволить топ-менеджеров "Уральских авиалиний"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Комиссия Росавиации рекомендовала "Уральским авиалиниям" рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям двух топ-менеджеров, ответственных за обеспечение безопасности полетов, пишут "Известия" со ссылкой на отчет комиссии, посвященный расследованию аварийной посадки лайнера авиакомпании в поле под Новосибирском.
Комиссия пришла к выводу, что посадка лайнера в поле произошла из-за допущенных экипажем множественных нарушений, при этом причинами недостаточной подготовки пилотов она назвала "недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании".
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Авиакомпания: экипаж севшего в поле А320 находится в отпуске без содержания
4 марта, 17:45
Комиссия рекомендовала авиакомпании среди прочего рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям ответственных за обеспечение безопасности полетов: летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина.
При этом начальник инспекции по безопасности полетов "Уральских авиалиний" Дмитрий Соловьев, входивший в состав комиссии, не согласился с некоторыми доводами в отчете, попросив изменить свыше десяти формулировок.
Пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова заявила изданию, что решение по указанным топ-менеджерам примет совет директоров.
Самолет "Уральских авиалиний", 12 сентября 2023 года летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу.
Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
"Чудо в кукурузном поле": Airbus A321 после аварийной посадки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области.

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Это привело к сбоям в работе двигателей.

Крыло самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего 15 августа в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области успешную экстренную посадку после попадания в двигатели птиц

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Самолет было решено утилизировать.

Работы по эвакуации самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии с места происшествия в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 8
 
ОмскНовосибирскСочиСергей СкуратовУральские авиалинииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Airbus А320Происшествия
 
 
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