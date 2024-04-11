https://ria.ru/20240411/rosatom-1939417983.html

Росатом: перспективные технологии повысят конкурентоспособность индустрии

Росатом: перспективные технологии повысят конкурентоспособность индустрии - РИА Новости, 11.04.2024

Росатом: перспективные технологии повысят конкурентоспособность индустрии

Росатом уже сейчас взаимодействует с целым рядом крупных высокотехнологичных компаний по вопросам практического применения технологий будущего в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T20:26

2024-04-11T20:26

2024-04-11T20:26

технологии

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сколково

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939417500_0:146:1280:866_1920x0_80_0_0_88fb134572228fd5a24154d514e3a983.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Росатом уже сейчас взаимодействует с целым рядом крупных высокотехнологичных компаний по вопросам практического применения технологий будущего в производственных процессах различных отраслей, сообщила директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева в ходе пленарной сессии форума "Открытые инновации" на тему "Технологии – ключ к суверенитету".Форум проходит 10-11 апреля в Технопарке "Сколково".По ее словам, внедрение генеративного искусственного интеллекта и квантовых технологий повысят конкурентоспособность отечественной промышленности по технологическим характеристикам изделий, срокам и стоимости их вывода на рынок. Эту работу необходимо расширять, чтобы к моменту готовности технологии, промышленность была во всеоружии для ее использования."Главный вызов, который перед нами стоит, – не просто развивать критически важные для страны и отрасли новые технологии, но делать это с прицелом на их влияние на экономические параметры работы компании. Наша стратегия предусматривает необходимость в перспективе получить эффекты от подготовленного (и поэтому быстрого!) внедрения разрабатываемых прорывных технологий. Сроки реального внедрения в промышленность таких решений зависят от того, как именно мы организуем нашу работу сейчас, при переходе к нацпроекту "Экономика данных". Наша задача – не просто развивать технологию, а обеспечить за счет нее конкурентоспособность экономики страны, в первую очередь, промышленности", – привели в "Росатоме" слова Солнцевой.Она отметила, что крупные промышленные компании активно обсуждают, каким образом промышленность должна применять генеративный искусственный интеллект в области конструирования и разработки, и что конкретно для этого надо сделать."Мы обсуждаем этот вопрос не просто как идею – мы уже работаем над тем, чтобы промышленность пришла к применению генеративного ИИ в области промышленного ПО", - пояснила Солнцева."Росатом" также проводит работу по внедрению квантовых вычислений в производственную практику, в том числе, для решения реальных задач атомной отрасли."Мы считаем крайне важным сопровождение разработок в области квантовых вычислений или других перспективных технологий созданием практических алгоритмов, и мы выступили с инициативой в адрес Минцифры России, чтобы подобная работа была включена в требования по содержанию стратегий цифровой трансформации государственных компаний и корпораций. Видится, что задачу быстрого выхода новых цифровых технологий в практическую плоскость нужно масштабировать", – заметила директор по цифровизации "Росатома".В числе задач, которые будет решать квантовый компьютер, она назвала помощь конструкторам в создании сложных изделий тяжелого класса, создание новых материалов и веществ, вакцин и лекарств, оптимизацию логистики и решение задач информбезопасности.

https://ria.ru/20240403/rosatom-1937588585.html

https://ria.ru/20240325/energokompleks-1935701502.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сколково