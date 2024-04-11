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Росатом: перспективные технологии повысят конкурентоспособность индустрии - РИА Новости, 11.04.2024
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20:26 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/rosatom-1939417983.html
Росатом: перспективные технологии повысят конкурентоспособность индустрии
Росатом: перспективные технологии повысят конкурентоспособность индустрии - РИА Новости, 11.04.2024
Росатом: перспективные технологии повысят конкурентоспособность индустрии
Росатом уже сейчас взаимодействует с целым рядом крупных высокотехнологичных компаний по вопросам практического применения технологий будущего в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:26
2024-04-11T20:26
технологии
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сколково
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Росатом уже сейчас взаимодействует с целым рядом крупных высокотехнологичных компаний по вопросам практического применения технологий будущего в производственных процессах различных отраслей, сообщила директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева в ходе пленарной сессии форума "Открытые инновации" на тему "Технологии – ключ к суверенитету".Форум проходит 10-11 апреля в Технопарке "Сколково".По ее словам, внедрение генеративного искусственного интеллекта и квантовых технологий повысят конкурентоспособность отечественной промышленности по технологическим характеристикам изделий, срокам и стоимости их вывода на рынок. Эту работу необходимо расширять, чтобы к моменту готовности технологии, промышленность была во всеоружии для ее использования."Главный вызов, который перед нами стоит, – не просто развивать критически важные для страны и отрасли новые технологии, но делать это с прицелом на их влияние на экономические параметры работы компании. Наша стратегия предусматривает необходимость в перспективе получить эффекты от подготовленного (и поэтому быстрого!) внедрения разрабатываемых прорывных технологий. Сроки реального внедрения в промышленность таких решений зависят от того, как именно мы организуем нашу работу сейчас, при переходе к нацпроекту "Экономика данных". Наша задача – не просто развивать технологию, а обеспечить за счет нее конкурентоспособность экономики страны, в первую очередь, промышленности", – привели в "Росатоме" слова Солнцевой.Она отметила, что крупные промышленные компании активно обсуждают, каким образом промышленность должна применять генеративный искусственный интеллект в области конструирования и разработки, и что конкретно для этого надо сделать."Мы обсуждаем этот вопрос не просто как идею – мы уже работаем над тем, чтобы промышленность пришла к применению генеративного ИИ в области промышленного ПО", - пояснила Солнцева."Росатом" также проводит работу по внедрению квантовых вычислений в производственную практику, в том числе, для решения реальных задач атомной отрасли."Мы считаем крайне важным сопровождение разработок в области квантовых вычислений или других перспективных технологий созданием практических алгоритмов, и мы выступили с инициативой в адрес Минцифры России, чтобы подобная работа была включена в требования по содержанию стратегий цифровой трансформации государственных компаний и корпораций. Видится, что задачу быстрого выхода новых цифровых технологий в практическую плоскость нужно масштабировать", – заметила директор по цифровизации "Росатома".В числе задач, которые будет решать квантовый компьютер, она назвала помощь конструкторам в создании сложных изделий тяжелого класса, создание новых материалов и веществ, вакцин и лекарств, оптимизацию логистики и решение задач информбезопасности.
https://ria.ru/20240403/rosatom-1937588585.html
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технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сколково
Технологии, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сколково

Росатом: перспективные технологии повысят конкурентоспособность индустрии

© Фото : пресс-служба ГК "Росатом"Пленарная сессия форума "Открытые инновации" на тему "Технологии – ключ к суверенитету" в Технопарке "Сколково"
Пленарная сессия форума Открытые инновации на тему Технологии – ключ к суверенитету в Технопарке Сколково - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : пресс-служба ГК "Росатом"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Росатом уже сейчас взаимодействует с целым рядом крупных высокотехнологичных компаний по вопросам практического применения технологий будущего в производственных процессах различных отраслей, сообщила директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева в ходе пленарной сессии форума "Открытые инновации" на тему "Технологии – ключ к суверенитету".
Форум проходит 10-11 апреля в Технопарке "Сколково".
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По ее словам, внедрение генеративного искусственного интеллекта и квантовых технологий повысят конкурентоспособность отечественной промышленности по технологическим характеристикам изделий, срокам и стоимости их вывода на рынок. Эту работу необходимо расширять, чтобы к моменту готовности технологии, промышленность была во всеоружии для ее использования.
"Главный вызов, который перед нами стоит, – не просто развивать критически важные для страны и отрасли новые технологии, но делать это с прицелом на их влияние на экономические параметры работы компании. Наша стратегия предусматривает необходимость в перспективе получить эффекты от подготовленного (и поэтому быстрого!) внедрения разрабатываемых прорывных технологий. Сроки реального внедрения в промышленность таких решений зависят от того, как именно мы организуем нашу работу сейчас, при переходе к нацпроекту "Экономика данных". Наша задача – не просто развивать технологию, а обеспечить за счет нее конкурентоспособность экономики страны, в первую очередь, промышленности", – привели в "Росатоме" слова Солнцевой.
Она отметила, что крупные промышленные компании активно обсуждают, каким образом промышленность должна применять генеративный искусственный интеллект в области конструирования и разработки, и что конкретно для этого надо сделать.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДиректор по цифровизации "Росатом" Екатерина Солнцева на пленарной сессии: "Технологии ключ к суверенитету" в рамках международного форума "Открытые инновации" - 2024 в Технопарке "Сколково"
Директор по цифровизации Росатом Екатерина Солнцева на пленарной сессии: Технологии ключ к суверенитету в рамках международного форума Открытые инновации - 2024 в Технопарке Сколково - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Директор по цифровизации "Росатом" Екатерина Солнцева на пленарной сессии: "Технологии ключ к суверенитету" в рамках международного форума "Открытые инновации" - 2024 в Технопарке "Сколково"
"Мы обсуждаем этот вопрос не просто как идею – мы уже работаем над тем, чтобы промышленность пришла к применению генеративного ИИ в области промышленного ПО", - пояснила Солнцева.
"Росатом" также проводит работу по внедрению квантовых вычислений в производственную практику, в том числе, для решения реальных задач атомной отрасли.
"Мы считаем крайне важным сопровождение разработок в области квантовых вычислений или других перспективных технологий созданием практических алгоритмов, и мы выступили с инициативой в адрес Минцифры России, чтобы подобная работа была включена в требования по содержанию стратегий цифровой трансформации государственных компаний и корпораций. Видится, что задачу быстрого выхода новых цифровых технологий в практическую плоскость нужно масштабировать", – заметила директор по цифровизации "Росатома".
В числе задач, которые будет решать квантовый компьютер, она назвала помощь конструкторам в создании сложных изделий тяжелого класса, создание новых материалов и веществ, вакцин и лекарств, оптимизацию логистики и решение задач информбезопасности.
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В "Росатоме" оценили сроки запуска атомного "энергокомплекса будущего"
25 марта, 16:47
 
ТехнологииРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сколково
 
 
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