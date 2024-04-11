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Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:53 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/rogov-1939455786.html
Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР
Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР - РИА Новости, 11.04.2024
Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР
Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное в ДНР, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:53
2024-04-11T20:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное в ДНР, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Активизировали боевые действия на времевском направлении (на стыке Запорожской области и ДНР - ред.). Наши ребята успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, предпринятые противником попытки контратак на этом участке отбиты. Ранее в четверг в Минобороны России сообщили, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка ДНР, потери противника составили до 105 военнослужащих.
https://ria.ru/20240411/tsru-1939448768.html
https://ria.ru/20240325/rossiya-1935633287.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР

Рогов: ВС России форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное в ДНР, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«
"Активизировали боевые действия на времевском направлении (на стыке Запорожской области и ДНР - ред.). Наши ребята успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков", - сказал Рогов РИА Новости.
Кадр из видео, опубликованного порталом Sound Investigations
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По его словам, предпринятые противником попытки контратак на этом участке отбиты.
Ранее в четверг в Минобороны России сообщили, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка ДНР, потери противника составили до 105 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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