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Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР
Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР - РИА Новости, 11.04.2024
Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР
Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное в ДНР, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:53
2024-04-11T20:53
2024-04-11T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное в ДНР, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Активизировали боевые действия на времевском направлении (на стыке Запорожской области и ДНР - ред.). Наши ребята успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, предпринятые противником попытки контратак на этом участке отбиты. Ранее в четверг в Минобороны России сообщили, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка ДНР, потери противника составили до 105 военнослужащих.
https://ria.ru/20240411/tsru-1939448768.html
https://ria.ru/20240325/rossiya-1935633287.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР
Рогов: ВС России форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное в ДНР