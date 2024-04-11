https://ria.ru/20240411/rezhim_kto-1939240345.html

В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО - РИА Новости, 11.04.2024

В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции введен с утра четверга на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T06:09

2024-04-11T06:09

2024-04-11T11:24

черекский район

нальчик

россия

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НАЛЬЧИК, 11 апр - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен с утра четверга на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, сообщает оперативный штаб региона."Начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майором Громушкиным П.Н. принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики," — говорится в сообщении.Территория проведения КТО ограничена пределами садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна" и "Сосруко"."В период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений", — добавили в оперштабе.В конце марта режим контртеррористической операции вводился в Махачкале и Каспийске. Тогда задержали трех человек, планировавших теракты, двое из них оказались выходцами из Средней Азии.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html

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черекский район, нальчик, россия