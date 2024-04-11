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В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО - РИА Новости, 11.04.2024
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06:09 11.04.2024 (обновлено: 11:24 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/rezhim_kto-1939240345.html
В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО - РИА Новости, 11.04.2024
В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции введен с утра четверга на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T06:09
2024-04-11T11:24
черекский район
нальчик
россия
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НАЛЬЧИК, 11 апр - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен с утра четверга на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, сообщает оперативный штаб региона."Начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майором Громушкиным П.Н. принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики," — говорится в сообщении.Территория проведения КТО ограничена пределами садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна" и "Сосруко"."В период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений", — добавили в оперштабе.В конце марта режим контртеррористической операции вводился в Махачкале и Каспийске. Тогда задержали трех человек, планировавших теракты, двое из них оказались выходцами из Средней Азии.
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черекский район, нальчик, россия
Черекский район, Нальчик, Россия
В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

На территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

Спецназ заблокировал боевиков на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик". 11 апреля 2024
Спецназ заблокировал боевиков на территории садового товарищества Насып городского округа Нальчик. 11 апреля 2024
Спецназ заблокировал боевиков на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик". 11 апреля 2024
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НАЛЬЧИК, 11 апр - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен с утра четверга на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, сообщает оперативный штаб региона.
«
"Начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майором Громушкиным П.Н. принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики," — говорится в сообщении.
Территория проведения КТО ограничена пределами садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна" и "Сосруко".
"В период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений", — добавили в оперштабе.
В конце марта режим контртеррористической операции вводился в Махачкале и Каспийске. Тогда задержали трех человек, планировавших теракты, двое из них оказались выходцами из Средней Азии.
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29 марта, 21:35
 
Черекский районНальчикРоссия
 
 
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