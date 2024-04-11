https://ria.ru/20240411/reyting-1939228762.html

Представлен рейтинг "жемчужных" городов России

Представлен рейтинг "жемчужных" городов России - РИА Новости, 11.04.2024

Представлен рейтинг "жемчужных" городов России

Рейтинг "жемчужных" городов России, основанный на объемах продажи украшений с этим драгоценным камнем, возглавил Краснодар, также в топ-5 оказались Калининград, РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T01:34

2024-04-11T01:34

2024-04-11T01:49

россия

краснодар

калининград

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Рейтинг "жемчужных" городов России, основанный на объемах продажи украшений с этим драгоценным камнем, возглавил Краснодар, также в топ-5 оказались Калининград, Владикавказ, Омск и Пенза, рассказали РИА Новости в ювелирном холдинге Sokolov. Рейтинг был рассчитан на основе данных по продажам украшений с жемчугом в магазинах Sokolov в разных регионах России за период с января 2022 по декабрь 2023 года. "Продажи украшений с жемчугом среди россиян увеличились на 14% (год к году). Лидерами по покупке жемчужных украшений стали жители Краснодара. Число купленных товаров с жемчугом увеличилось на 62%, а средний чек составил 6 520 рублей (рост +19%). Следом за Краснодаром в топ-5 лидеров по покупкам вошел Калининград, число купленных товаров с жемчугом увеличилось на 53% год к году, а средний чек составил 8 164 рубля (+30%)", - подсчитали в холдинге. На третьем месте оказался Владикавказ (+53%), затем идет Омск (+52%), а замыкает пятерку Пенза (+49%). В десятку лидеров также попали Уфа, Пермь, Казань, Ростов-на-Дону и Воронеж. В свою очередь самым популярным украшением с жемчугом среди россиян в 2023 году оказались серьги. Второе место по количеству покупок изделий с жемчугом заняли кольца, третье – подвески, а дальше по популярности - браслеты, колье и броши. "Средний чек покупателей украшений с жемчугом за 2023 год составил 6 118 рублей, что на 17% больше, чем в 2022 году. Интересно, что городом с самым высоким средним чеком на украшения из жемчуга стал Норильск – он достиг 9 676 рублей (+15% в годовом соотношении). На втором месте оказался Новый Уренгой с чеком в 9 587 рублей (13%), а третье место занял Нефтеюганск – 9 026 рублей (+12%)", - отметили в компании. Самый высокий же средний чек был зафиксирован в апреле 2023 года в Рубцовске Алтайского края – он составил 26 908 рублей.

https://ria.ru/20231015/issledovanie-1902859086.html

https://ria.ru/20240116/ukrasheniya-1921588702.html

https://ria.ru/20230910/almaz-1895261434.html

россия

краснодар

калининград

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россия, краснодар, калининград