https://ria.ru/20240411/rey-1939468349.html
Глава ФБР предупредил США об угрозе теракта, похожего на атаку в "Крокусе"
Глава ФБР предупредил США об угрозе теракта, похожего на атаку в "Крокусе" - РИА Новости, 11.04.2024
Глава ФБР предупредил США об угрозе теракта, похожего на атаку в "Крокусе"
Федеральное бюро расследований (ФБР) обеспокоено растущей вероятностью скоординированной атаки исламских экстремистов в стране, подобной той, что произошла в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:10
2024-04-11T22:10
2024-04-11T22:16
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
московская область (подмосковье)
сша
кристофер рэй
фбр
исламское государство*
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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) обеспокоено растущей вероятностью скоординированной атаки исламских экстремистов в стране, подобной той, что произошла в Подмосковье, заявил в четверг директор американского ведомства Кристофер Рэй. "Теперь все большую тревогу у нас вызывает вероятность скоординированной атаки здесь, у нас на родине, подобно атаке "Исламского государства"* в России, свидетелями которой мы стали всего пару недель назад", - сказал Рэй на слушаниях в Конгрессе, посвященных бюджетным ассигнованиям на 2025 финансовый год. При этом еще в марте Рэй отмечал, что уровень террористической угрозы в США на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной вышел "на совершенно иной уровень".* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240324/terakt-1935548155.html
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в мире, россия, московская область (подмосковье), сша, кристофер рэй, фбр, исламское государство*
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Московская область (Подмосковье), США, Кристофер Рэй, ФБР, Исламское государство*
Глава ФБР предупредил США об угрозе теракта, похожего на атаку в "Крокусе"
Глава ФБР Рэй: в США есть угроза атаки исламистов, подобной теракту в "Крокусе"