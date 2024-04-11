https://ria.ru/20240411/rey-1939468349.html

Глава ФБР предупредил США об угрозе теракта, похожего на атаку в "Крокусе"

Глава ФБР предупредил США об угрозе теракта, похожего на атаку в "Крокусе" - РИА Новости, 11.04.2024

Глава ФБР предупредил США об угрозе теракта, похожего на атаку в "Крокусе"

Федеральное бюро расследований (ФБР) обеспокоено растущей вероятностью скоординированной атаки исламских экстремистов в стране, подобной той, что произошла в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T22:10

2024-04-11T22:10

2024-04-11T22:16

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

московская область (подмосковье)

сша

кристофер рэй

фбр

исламское государство*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151087/06/1510870639_0:0:3814:2146_1920x0_80_0_0_a914d682c06f5843cd4bfb517b841979.jpg

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) обеспокоено растущей вероятностью скоординированной атаки исламских экстремистов в стране, подобной той, что произошла в Подмосковье, заявил в четверг директор американского ведомства Кристофер Рэй. "Теперь все большую тревогу у нас вызывает вероятность скоординированной атаки здесь, у нас на родине, подобно атаке "Исламского государства"* в России, свидетелями которой мы стали всего пару недель назад", - сказал Рэй на слушаниях в Конгрессе, посвященных бюджетным ассигнованиям на 2025 финансовый год. При этом еще в марте Рэй отмечал, что уровень террористической угрозы в США на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной вышел "на совершенно иной уровень".* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240324/terakt-1935548155.html

россия

московская область (подмосковье)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, московская область (подмосковье), сша, кристофер рэй, фбр, исламское государство*