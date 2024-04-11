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Глава ФБР предупредил США об угрозе теракта, похожего на атаку в "Крокусе" - РИА Новости, 11.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:10 11.04.2024 (обновлено: 22:16 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/rey-1939468349.html
Глава ФБР предупредил США об угрозе теракта, похожего на атаку в "Крокусе"
Глава ФБР предупредил США об угрозе теракта, похожего на атаку в "Крокусе" - РИА Новости, 11.04.2024
Глава ФБР предупредил США об угрозе теракта, похожего на атаку в "Крокусе"
Федеральное бюро расследований (ФБР) обеспокоено растущей вероятностью скоординированной атаки исламских экстремистов в стране, подобной той, что произошла в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:10
2024-04-11T22:16
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
московская область (подмосковье)
сша
кристофер рэй
фбр
исламское государство*
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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) обеспокоено растущей вероятностью скоординированной атаки исламских экстремистов в стране, подобной той, что произошла в Подмосковье, заявил в четверг директор американского ведомства Кристофер Рэй. "Теперь все большую тревогу у нас вызывает вероятность скоординированной атаки здесь, у нас на родине, подобно атаке "Исламского государства"* в России, свидетелями которой мы стали всего пару недель назад", - сказал Рэй на слушаниях в Конгрессе, посвященных бюджетным ассигнованиям на 2025 финансовый год. При этом еще в марте Рэй отмечал, что уровень террористической угрозы в США на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной вышел "на совершенно иной уровень".* Террористическая группировка, запрещенная в России
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россия
московская область (подмосковье)
сша
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в мире, россия, московская область (подмосковье), сша, кристофер рэй, фбр, исламское государство*
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Московская область (Подмосковье), США, Кристофер Рэй, ФБР, Исламское государство*
Глава ФБР предупредил США об угрозе теракта, похожего на атаку в "Крокусе"

Глава ФБР Рэй: в США есть угроза атаки исламистов, подобной теракту в "Крокусе"

© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне, США
Здание ФБР в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) обеспокоено растущей вероятностью скоординированной атаки исламских экстремистов в стране, подобной той, что произошла в Подмосковье, заявил в четверг директор американского ведомства Кристофер Рэй.
«
"Теперь все большую тревогу у нас вызывает вероятность скоординированной атаки здесь, у нас на родине, подобно атаке "Исламского государства"* в России, свидетелями которой мы стали всего пару недель назад", - сказал Рэй на слушаниях в Конгрессе, посвященных бюджетным ассигнованиям на 2025 финансовый год.
При этом еще в марте Рэй отмечал, что уровень террористической угрозы в США на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной вышел "на совершенно иной уровень".
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В сенате США предположили, почему мог произойти теракт в России
24 марта, 23:27
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияМосковская область (Подмосковье)СШАКристофер РэйФБРИсламское государство*
 
 
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