https://ria.ru/20240411/remont-1939420651.html

Луценко объявил о старте ремонта дворов в рамках Народной программы

Луценко объявил о старте ремонта дворов в рамках Народной программы - РИА Новости, 11.04.2024

Луценко объявил о старте ремонта дворов в рамках Народной программы

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что в регионе стартует ремонт дворов в рамках Народной программы, в этом... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:43

2024-04-11T17:43

2024-04-11T17:54

вологодская область

вологда

андрей луценко

единая россия

жкх

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что в регионе стартует ремонт дворов в рамках Народной программы, в этом сезоне в порядок будет приведено 178 дворов и 49 общественных территорий, сообщает пресс-служба регионального парламента. На эти цели в 2024 году выделено почти 2,5 миллиарда рублей, в том числе 301 миллион - из федерального бюджета, 1,7 миллиарда - из областного и 458 миллионов - средства местных бюджетов. "Все дворы, в которых пройдут работы в этом году, включены в Народную программу "Единой России". Это значит, что они не только обеспечены финансированием, но и надлежащим контролем со стороны депутатского корпуса. Традиционно мы ставим перед собой задачу делать несколько "касаний" - начинаем с разработки проекта, затем контроль во время ремонта, приемка объекта и осмотр дворов после зимы", - цитирует пресс-служба Луценко. Он добавил, что обязательно все выезды проходят вместе с местными жителями, чтобы они могли высказать свои просьбы, пожелания и замечания. "Очень часто вопросы удается решить прямо на месте – и в этом одна из главных задач такого тщательного депутатского контроля", - подчеркнул спикер регионального парламента. В Вологде в изначальном графике стоит 50 дворов, однако, как отметил заместитель председателя Законодательного Собрания региона, региональный координатор проекта "Единой России" "Городская среда" Роман Заварин, их количество может увеличиться за счет экономии средств при проведении торгов. Пока парламентарии и жители домов обсуждают последние нюансы предстоящих работ – практически каждый день депутаты выходят во дворы для встречи с вологжанами. "Мы традиционно встречаемся с жителями перед началом работ. Сегодня работаем на Молодежной 5Б-5В. Ремонт здесь начнется на этой неделе, и перед этим очень важно еще раз уточнить, все ли устраивает жильцов, все ли их пожелания были учтены в проектах, подрядчик рассказал о сроках завершения работ, управляющая компания – о планах дальнейшего благоустройства. Вопросы возникают, мы их оперативно решаем, и будем держать все объекты на контроле не только в этом году, но и в течение гарантийного периода", - отметил Заварин. В квадрате дворов на Молодежной будет заменен асфальт, расширены проезжая часть и парковки, сделаны новые тротуары. Еще один двор, в котором уже в мае начнутся работы, на Комсомольской, 3а. Он будет отремонтирован за счет федерального бюджета. Дом был построен в 1961 году, и с тех пор, по словам местных жителей, ремонта здесь не было. Фактически ремонты в некоторых дворах уже начались. Сейчас строители демонтируют старое покрытие и бордюрные камни, производят отсыпку песком и щебнем. Укладка нового асфальта начнется в 20-х числах апреля, как только заработают асфальтные заводы.

https://ria.ru/20240410/pomosch-1939129085.html

https://ria.ru/20240405/zakony-1938138753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, андрей луценко, единая россия, жкх, законодательное собрание вологодской области