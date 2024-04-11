https://ria.ru/20240411/reka_ural-1939238316.html

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1054 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1054 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1054 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе Оренбургской области к утру четверга вырос на 32 сантиметра и составляет 1054 сантиметра, опасный показатель... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T05:31

2024-04-11T05:31

2024-04-11T05:47

оренбург

прорыв дамбы в орске

оренбургский район

оренбургская область

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе Оренбургской области к утру четверга вырос на 32 сантиметра и составляет 1054 сантиметра, опасный показатель превышен на 124 сантиметра, сообщается в Telegram-канале Оренбургского района."На 6.00 (4.00 мск) 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1054 сантиметра (плюс 32 сантиметра с 20.00; опасный показатель превышен на 124 сантиметра)", — говорится в сообщении.Накануне власти Оренбургской области сообщали, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений. По данным гидрометцентра, к 18.00 мск среды этот показатель достиг 1022 сантиметров. Как сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин, из-за паводка подтопило здания на городской набережной. Всего в регионе в зоне подтопления остаются более 12 тысяч жилых домов и свыше 14 тысяч приусадебных участков. При этом эвакуированы уже около 7,5 тысячи человек, включая почти две тысячи детей. За сутки от воды освободилось 630 жилых домов и 706 приусадебных участков в 11 населенных пунктах.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240410/orsk-1939114977.html

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html

оренбург

оренбургский район

оренбургская область

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оренбург, прорыв дамбы в орске, оренбургский район, оренбургская область